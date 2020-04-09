підписатися на розсилку
27.1 27.55
29.2 29.95
˟
09 квітня 2020, четвер, 12:34 13
Суспільство 2020-04-09T13:15:01+03:00
Українські Новини
У Київській області зафіксували ще 12 випадків зараження на коронавірус

У Київській області зафіксували ще 12 випадків зараження на коронавірус

Елена Новикова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Зараження коронавірусом, Коронавірус в Київській області
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Кількість хворих коронавірусом в Київській області станом на ранок четверга, 9 квітня, збільшилась на 12 осіб до 133, найбільше хворих у Києво-Святошинському районі - 37, в той час, як по всій Україні зафіксували 1 892 випадки зараження на коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

У Києво-Святошинському районі випадки захворювання коронавірусом підтверджені в населених пунктах Вишневе, Боярка, Лісники, Тарасівка, Гатне, Дмитрівка, Кременище, Крюківщина, Святопетровское і Софіївська Борщагівка.

Також 33 випадки захворювання підтверджено в Обухівському районі (населені пункти Козин, Романків, Українка та Обухів), 9 - в Ірпені та Борисполі, 6 - в Бучі, 5 - у Вишгороді, по 4 випадки - у Білій Церкві, Броварах та Броварському районі, по 3 випадки - у Фастові та Васильківському районі, по 2 випадки - в Бориспільському, Макарівському та Миронівському районах, по 1 випадку - у Ставищенському, Поліському, Білоцерківському та Переяслав-Хмельницькому районах, у Ворзелі, Гостомелі, Бородянці, Василькові і Коцюбинському.

42 з усіх хворих в Київській області знаходяться на стаціонарному лікуванні та 91 на амбулаторному (самоізоляції).

Серед захворілих 10 дітей: 3 - в Козині, 1 - в Лісниках, 1 - у Гатному, 1 - у Борисполі, 1 - в Ірпені, 1 - в Обухові, 1 - в Борщагівці, 1 - в Поліському районі.

Наголошується, що 6 з хворих - одужали, 5 - померли.

Також повідомляється, що в Київській області є підозра на зараження коронавірусом у 533 людей, найбільше в Києво-Святошинському (137) і в Обухівському (76) районах.

Медичне спостереження встановлено за 1 448 контактними особами.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві кількість заражених коронавірусом виросло до 335.

Також в Києві лікарні, які визначили для прийому хворих "другої хвилі" з підозрою на коронавірус, готові до прийому пацієнтів.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні Зараження коронавірусом Коронавірус в Київській області

У Києво-Печерській Лаврі 26 нових випадків коронав...
Зеленського та Шмигаля тестували на коронавірус...
Де в Київській області найбільше випадків коронаві...
У Кіровоградській області через сім хвилин після г...
Сьогодні 29-й день карантину: деяким пенсіонерам дозволили виходити, а хімчисткам і будматеріалам працювати
Вночі хворих з Олександрівської лікарні евакуювали через повідомлення про мінування
Новини
44% клієнтів "Волиньгаз збуту" боргують за спожитий газ 13:05 Прес-реліз
Намісник Свято-Троїцького монастиря Іона захворів на коронавірус 12:58
За тиждень від грипу померла одна особа, від коронавірусу - 24 12:36
У Київській області зафіксували ще 12 випадків зараження на коронавірус 12:34
Рівень розрахунків за доставку газу на Львівщині в березні зменшився на 38% 12:15 Прес-реліз
більше новин
У немовляти депутата Скороход підтвердили коронавірус. Стан депутата погіршився 20:21
Безкоштовне Пробне ЗНО онлайн від ЯвКурсі: учасників вже більше, ніж у пробного офлайн і реєстрація продовжується! 10:08 Прес-реліз
Інна Костиря: Криза на користь? Україна отримала шанс зробити прорив в онлайн освіті 13:49 Думка
Міністр інфраструктури Криклій спробував приховати свій бек-офіс після скандалу, - ЗМІ 21:42
Нардепи звернулися до Венедіктової і Холодницкого розслідувати дії прокурорів у справі Кулика 19:41
більше новин
Безкоштовне Пробне ЗНО онлайн від ЯвКурсі: учасників вже більше, ніж у пробного офлайн і реєстрація продовжується! 10:08 Прес-реліз
Інна Костиря: Криза на користь? Україна отримала шанс зробити прорив в онлайн освіті 13:49 Думка
У немовляти депутата Скороход підтвердили коронавірус. Стан депутата погіршився 20:21
Кожному українцю на повноліття в "Слузі народу" хочуть виплачувати стартовий капітал 16:45
У Володимирському соборі освятити паску можна буде персонально у священника 16:00
більше новин
Великдень на карантині. Як віруючі зможуть відвідувати храми і чи будуть святити паски
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok