У Київській області зафіксували ще 12 випадків зараження на коронавірус

Кількість хворих коронавірусом в Київській області станом на ранок четверга, 9 квітня, збільшилась на 12 осіб до 133, найбільше хворих у Києво-Святошинському районі - 37, в той час, як по всій Україні зафіксували 1 892 випадки зараження на коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

У Києво-Святошинському районі випадки захворювання коронавірусом підтверджені в населених пунктах Вишневе, Боярка, Лісники, Тарасівка, Гатне, Дмитрівка, Кременище, Крюківщина, Святопетровское і Софіївська Борщагівка.

Також 33 випадки захворювання підтверджено в Обухівському районі (населені пункти Козин, Романків, Українка та Обухів), 9 - в Ірпені та Борисполі, 6 - в Бучі, 5 - у Вишгороді, по 4 випадки - у Білій Церкві, Броварах та Броварському районі, по 3 випадки - у Фастові та Васильківському районі, по 2 випадки - в Бориспільському, Макарівському та Миронівському районах, по 1 випадку - у Ставищенському, Поліському, Білоцерківському та Переяслав-Хмельницькому районах, у Ворзелі, Гостомелі, Бородянці, Василькові і Коцюбинському.

42 з усіх хворих в Київській області знаходяться на стаціонарному лікуванні та 91 на амбулаторному (самоізоляції).

Серед захворілих 10 дітей: 3 - в Козині, 1 - в Лісниках, 1 - у Гатному, 1 - у Борисполі, 1 - в Ірпені, 1 - в Обухові, 1 - в Борщагівці, 1 - в Поліському районі.

Наголошується, що 6 з хворих - одужали, 5 - померли.

Також повідомляється, що в Київській області є підозра на зараження коронавірусом у 533 людей, найбільше в Києво-Святошинському (137) і в Обухівському (76) районах.

Медичне спостереження встановлено за 1 448 контактними особами.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві кількість заражених коронавірусом виросло до 335.

Також в Києві лікарні, які визначили для прийому хворих "другої хвилі" з підозрою на коронавірус, готові до прийому пацієнтів.