Прем'єр Канади Трюдо вперше після місячної ізоляції проведе засідання уряду

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, у якого 12 березня виявили коронавірус, провів у самоізоляції місяць, і вперше після карантину проведе засідання уряду. Про це передає BBC.

Весь цей час прем'єр працював у дистанційному режимі в своїй резиденції.

Наголошується, що більшу частину часу чиновник буде вдома, проте важливі урядові зустрічі буде відвідувати.

Перше засідання з його участю буде присвячено з питань подальших кроків щодо запобігання коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, 13 березня у дружини прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо Софії Грегуар підтвердили коронавірус. Зазначалося, що симптоми з'явилися після того, як Софія Грегуар-Трюдо повернулася в Канаду з Лондона в середу ввечері.

Крім того, прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона госпіталізували в реанімацію після погіршення його стану через коронавірусу.

Тим часом, у глави міністерства охорони здоров'я Ізраїлю і його дружини зафіксували коронавірус.

Також міністр охорони здоров'я Великобританії заразилася коронавірусом.