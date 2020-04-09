Кількість випадків коронавірусу в Україні наближається до двох тисяч

В Україні вже 1892 випадку коронавірусу, яким по всьому світу заразилися майже 1,5 млн осіб. Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини. За даними ЦОЗ, станом на 9:00 9 квітня в Україні 1892 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 57 летальних 45 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 224 нових випадки. Зараз коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 102 випадки; Волинська область - 38 випадків; Дніпропетровська область - 41 випадок; Донецька область - 11 випадків; Житомирська область - 31 випадок; Закарпатська область - 51 випадок; Запорізька область - 47 випадків; Івано-Франківська область - 218 випадків; Кіровоградська область - 78 випадків; Київ р. - 300 випадків; Київська область - 130 випадків; Львівська область - 61 випадок; Луганська область - 3 випадки; Одеська область - 43 випадки; Полтавська область - 19 випадків; Рівненська область - 64 випадки; Сумська область - 56 випадків; Тернопільська область - 169 випадків; Харківська область - 5 випадків; Херсонська область - 18 випадків; Хмельницька область - 16 випадків; Чернівецька область - 302 випадку; Черкаська область - 80 випадків; Чернігівська область - 9 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 квітня 2020 у Центр надійшло 696 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7901 повідомлення про підозру на COVID-19. Як захиститися від коронавірусу: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як захиститися від коронавірусу Раніше Українські Новини писали, куди і за яких умов можна виходити пенсіонерам в карантин. Також у Кіровоградській області жінка з коронавірусом померла через сім хвилин після госпіталізації.