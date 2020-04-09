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09 квітня 2020, четвер, 09:35 16 Інфографіка
Суспільство 2020-04-09T10:15:02+03:00
Українські Новини
Кількість випадків коронавірусу в Україні наближається до двох тисяч

Кількість випадків коронавірусу в Україні наближається до двох тисяч

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Чернівцях, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В Україні вже 1892 випадку коронавірусу, яким по всьому світу заразилися майже 1,5 млн осіб. Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

За даними ЦОЗ, станом на 9:00 9 квітня в Україні 1892 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 57 летальних 45 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 224 нових випадки.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область - 102 випадки;
  • Волинська область - 38 випадків;
  • Дніпропетровська область - 41 випадок;
  • Донецька область - 11 випадків;
  • Житомирська область - 31 випадок;
  • Закарпатська область - 51 випадок;
  • Запорізька область - 47 випадків;
  • Івано-Франківська область - 218 випадків;
  • Кіровоградська область - 78 випадків;
  • Київ р. - 300 випадків;
  • Київська область - 130 випадків;
  • Львівська область - 61 випадок;
  • Луганська область - 3 випадки;
  • Одеська область - 43 випадки;
  • Полтавська область - 19 випадків;
  • Рівненська область - 64 випадки;
  • Сумська область - 56 випадків;
  • Тернопільська область - 169 випадків;
  • Харківська область - 5 випадків;
  • Херсонська область - 18 випадків;
  • Хмельницька область - 16 випадків;
  • Чернівецька область - 302 випадку;
  • Черкаська область - 80 випадків;
  • Чернігівська область - 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 квітня 2020 у Центр надійшло 696 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7901 повідомлення про підозру на COVID-19.

Як захиститися від коронавірусу:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусаЯк захиститися від коронавірусу

Раніше Українські Новини писали, куди і за яких умов можна виходити пенсіонерам в карантин.

Також у Кіровоградській області жінка з коронавірусом померла через сім хвилин після госпіталізації.

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