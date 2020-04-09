Кількість випадків коронавірусу в Україні наближається до двох тисяч

В Україні вже 1892 випадку коронавірусу, яким по всьому світу заразилися майже 1,5 млн осіб. Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

За даними ЦОЗ, станом на 9:00 9 квітня в Україні 1892 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 57 летальних 45 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 224 нових випадки.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 102 випадки;

Волинська область - 38 випадків;

Дніпропетровська область - 41 випадок;

Донецька область - 11 випадків;

Житомирська область - 31 випадок;

Закарпатська область - 51 випадок;

Запорізька область - 47 випадків;

Івано-Франківська область - 218 випадків;

Кіровоградська область - 78 випадків;

Київ р. - 300 випадків;

Київська область - 130 випадків;

Львівська область - 61 випадок;

Луганська область - 3 випадки;

Одеська область - 43 випадки;

Полтавська область - 19 випадків;

Рівненська область - 64 випадки;

Сумська область - 56 випадків;

Тернопільська область - 169 випадків;

Харківська область - 5 випадків;

Херсонська область - 18 випадків;

Хмельницька область - 16 випадків;

Чернівецька область - 302 випадку;

Черкаська область - 80 випадків;

Чернігівська область - 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 квітня 2020 у Центр надійшло 696 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7901 повідомлення про підозру на COVID-19.

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

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