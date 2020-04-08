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  • В Кировоградской области через семь минут после госпитализации умерла женщина, у которой нашли коронавирус
08 апреля 2020, среда, 21:50 1071
Общество 2020-04-08T21:55:21+03:00
Українські Новини
В Кировоградской области через семь минут после госпитализации умерла женщина, у которой нашли коронавирус

В Кировоградской области через семь минут после госпитализации умерла женщина, у которой нашли коронавирус

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса, заражение коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время, как в Украине увеличилось количество зараженных коронавирусом, в Кировоградской области в среду, 8 апреля, умерла 77-летняя жительница Новомиргорода, у которой подтвердили коронавирус. Об этом сообщает председатель ОГА Андрей Балонь.

Так, сообщается, что женщина слишком поздно обратилась за медицинской помощью. Она умерла в больнице через 7 минут после госпитализации. Умершей успели сделать экспресс-тест, который оказался положительным положительным.

"Результаты проверили с помощью ПЦР-диагностики. 7 апреля получили подтверждение того, что женщина была больна коронавирус. Сейчас родственники умерших обследуются методом ПЦР-тестирования. Дезинфекция медучреждений и домов проведена", - отметил Андрей Балонь.

Также председатель ОГА добавил, что на данный момент от коронавируса лечатся 58 жителей Кропивницкого, 7 жителей Кропивницкого района, 5 жителей Долинского района, а также еще трое пациентов с других районов области, которые продолжают лечение в Кировоградской областной больнице.

Глава Новомиргородского района Алла Шевченко рассказала, что женщину доставили в райбольницу в тяжелом состоянии. Медики попытались провести реанимационные мероприятия, но спасти женщину не удалось.

Она долгое время лечилась дома. Вскрытие тела показало острую сердечную недостаточность, воспаления легких не было.

Как сообщали Українські Новини, в мире количество инфицированных коронавирусом составляет 1 430 453.

Также в Минздраве рассказали, в каких случаях больных коронавирусом могут госпитализировать.

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