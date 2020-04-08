Онлайн-урок історії України під час карантину: Переплутали імператорів, захопили Болгарію

В ході онлайн-уроку історії для пятикласників в рамках проекту "Всеукраїнська онлайн-школа" вчитель припустив кількох фактологічних помилок і навмисно надав ідеологічного забарвлення викладеним описами подій. Дані онлайн-уроки замовило Міністерство освіти, рекомендував Президент Володимир Зеленський, а відеозйомки провели громадські організації.

Про це повідомило інтернет-видання "Страна.ua".

Працівники видання ознайомилися з онлайн-уроком історії для 5-класників, який провела вчитель київської школи №250 Елла Ситник. Протягом одного уроку вчитель спробувала охопити величезний історичний період - від Тараса Шевченка до Голодомору. Тема уроку звучала так: "Бурхливі роки або Українська революція (1917-1921 років) та чому Голодомор 1932-1933 років називають жнивами скорботи".

У ході уроку вчитель:

представила вельми спірне визначення поняття "імперія";

згадуючи імператорів Російської імперії переплутала Миколу I та Миколу II;

перерахувала лише негативні факти перебування українських територій у складі Російскої імперії;

запропонувала для оцінки подій учням "емодзі", серед яких кількість негативних переважала над позитивними;

назвала російсько-турецьку війни 1877 року, в ході якої Болгарія отримала незалежність від Османської імперії, "загарбницькою війною";

представила Першу світову війну як війну австрійського та російського імператорів, причому виключно на території України;

розповідаючи про створення самопроголошеної Центральної ради, наполягала на одностайній народній підтримці;

заявила про оголошення в грудні 1917 року більшовиками війни та їх вторгнення на територію України;

говорячи про радянський період історії України, вчитель акцентувала лише на негативі;

не сказала ані слова про Голодомор та його причини, незважаючи на заявлену тему уроку.

https://www.youtube.com/watch?v=u1iDn3cBYyA" frameborder="0" allowfullscreen>

Нагадаємо, в Україні з 6 квітня стартував проект "Всеукраїнська школа онлайн". Він триватиме до закінчення загальнонаціонального карантину. Програма даного проекту розрахована на школярів 5-11 класів, вони зможуть дистанційно вивчати 11 предметів.

Також відеозаписи уроків доступні на офіційних акаунтах Міністерства освіти і науки України Facebook та YouTube. На YouTube-каналі Міносвіти в описі під кожним відео вчителі залишають домашні завдання, посилання на електронні версії підручників можна також знайти в описі.

З розкладом занять онлайн-школи можна ознайомитися на сайті Міносвіти.

Як повідомляли Українські Новини, 1 квітня Олена Зеленська взяла участь у зйомках онлайн-уроку з української мови.

18 березня Зеленський анонсував запуск онлайн-уроків для школярів 5-11 класів.