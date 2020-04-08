Рада проведе позачергове засідання 13 квітня, - Разумков

Верховна Рада має намір провести позачергове пленарне засідання для розгляду змін до державного бюджету на 2020 рік в понеділок, 13 квітня.

Про це голова парламенту Дмитро Разумков сказав в ефірі телеканалу Рада у середу ввечері, передають Українські Новини.

"На жаль, позачергове засідання трохи пересунулося за часом. Воно відбудеться орієнтовно в понеділок, ми плануємо, що це буде понеділок", - сказав він.

За словами Разумкова, остаточний варіант змін до держбюджету на 2020 рік був підготовлений бюджетним комітетом у середу ввечері.

Він зазначив, що необхідний час для детального ознайомлення з документом депутатами, і, можливо, внесення пропозицій, для чого і перенесено позачергове засідання.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Разумков заявляв, що Рада має намір провести позачергове засідання 9 або 10 квітня.

Раніше повідомлялося про те, на позачерговому засіданні 30 березня Рада прийняла закон про дистанційній роботі.

Також Рада прийняла в першому читанні "антиколомойский закон" - олігархові не повернуть Приватбанк навіть за рішенням суду.