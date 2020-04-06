Внеочередное заседание Рады состоится 9 или 10 апреля, - Разумков

Верховная Рада намерена провести внеочередное пленарное заседание для рассмотрения изменений в государственный бюджет на 2020 год 9 или 10 апреля.

Об этом председатель парламента Дмитрий Разумков сообщил в эфире телеканала "Украина 24", передают Українськi Новини.

"Я думаю, что на этой неделе будет также внеочередное заседание. Я думаю, что это будет происходить ближе к концу недели. Возможно четверг, возможно пятница", - сказал он.

По словам Разумкова, дата проведения внеочередного заседания будет зависеть от скорости рассмотрения предложений депутатов к проекту госбюджета на 2020 год.

Других подробностей повестки дня предстоящего заседания он не сообщил.

Как сообщали Українськi Новини, по словам председателя партии "Слуга народа", первого заместителя председателя фракции в Раде Александра Корниенко, Рада намерена провести внеочередное заседание для рассмотрения изменений в госбюджет-2020 8 или 9 апреля, на котором также планируется рассмотреть законопроект о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам во втором чтении, к которому на данный момент депутаты внести около 13 тыс. поправок.

Председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия прогнозировал проведение внеочередного заседания парламента для рассмотрения изменений в госбюджет-2020 8 или 9 апреля.