Крім гречки: якими продуктами запастися на карантин, щоб не нашкодити здоров'ю і поліпшити настрій

Багато хто під час карантину, який може затягнутися ще й на травень місяць, зіткнулися з проблемою здорового харчування. У цей час головне правильно підійти до закупівель продуктів і не обмежуватися тільки гречкою і консервами. Кожен прийом їжі має бути збалансованим і не містити трасжіров.

Про те, якими продуктами варто запастися на час карантину, щоб це було корисно розповіла лікарка у сфері дієтології та ендокринології, експертка з програм здорового харчування Наталія Самойленка.

"Взагалі не раджу купувати продукти, які містять доданий цукор, трансжири і м’ясо промислової обробки. Це однозначно не додасть вам зараз здоров’я, це послаблює імунний захист і погіршує настрій", - зазначила вона.

Що купити, щоб покращити самопочуття та настрій:

Білкова група продуктів: яйця (вони дуже добре зберігаються в холодильнику), риба (її можна й заморозити) — та ж скумбрія, яка має чудовий амінокислотний склад, багато корисних жирів і необхідних для організму мікроелементів; можна іноді купувати кисломолочні продукти — твердий і м’який сири, але намагайтесь утримуватися від солодких йогуртів — це те харчове сміття, яке вам зараз однозначно не потрібне.

Вуглеводна група продуктів: гречка, пшоно, дикий рис, кіноа, кус-кус, перловка, булгур — тобто старайтесь, щоб набір каш був різноманітним. Не їжте лише гречку, бо це так само, як відкрити книжку на якійсь сторінці і читати цю сторінку 10 днів підряд. Як мінімум, вам стане нудно. Так само нудно для нашого метаболізму їсти одні й ті ж продукти щодня.

До вуглеводної групи продуктів також належать фрукти. Зараз актуальні ті, які багаті на вітамін C, — цитрусові та ківі. Останній чудово піднімає настрій, зміцнює здоров’я, зміцнює стінки судин, оскільки в ньому багато фолієвої кислоти. Крім того, ківі сприяє регулярності випорожнень, що є однією з проблем, яка виникає в умовах зниження фізичної активності.

До вуглеводної групи продуктів також належать деякі десерти. Часто запитують, чим же все ж таки піднімати настрій — рекомендую чорним шоколадом від 70%. Він містить магній і ті речовини, що сприяють виробленню серотоніну — гормону радості й задоволення. Загалом шоколад містить близько 400 біологічно активних різноманітних речовин, що сприяє тому, що, крім солодкого смаку, ми отримуємо ще й максимум користі. Якщо говорити про дозування для здорової людини, це 20–30 г на день, тобто це від ⅕ до ⅓ плитки, але намагайтесь робити це в першій половині дня.

Жири надзвичайно актуальні. На жаль, ми звикли вважати, що жири виключно шкідливі для здоров’я, насправді це не так. Жири важливі і для стану шкіри, і для імунітету, і для гормонального здоров’я вони є провідниками для багатьох жиророзчинних вітамінів, наприклад, вітаміну D, який впливає на імунітет, на стан шкіри та оптимізує обмін жирів. Тому такі продукти потрібні.

Важливо робити правильний вибір і коректно дозувати. Насіння льону, кунжут, різноманітні горіхи, окрім арахісу й кеш’ю. Ви завжди можете підживити мозок, додавши у салат кедрові, мигдальні або волоські горіхи, таким чином роблячи його кориснішими. Так само і з насінням.

Також намагайтесь тримати вдома 1–2 пляшки оливкової олії про запас. І купіть шматок сирого сала — добре зберігається у морозилці, містить чимало корисних жирів. Не смажте його, добове дозування — 20–30 г. Якщо не дотримуєтеся зараз посту, намагайтесь їсти щодня. Сало покращує відтік жовчі, дає багато корисних жирів — тих, які добре впливають на обмін жирів. Окрім того, від сала ви відчуватимете ситість, і тому менше буде хотітись під’їдати щось некорисне.

Важливо, в кожному з трьох базових прийомів їжі були збалансовані і білки, і жири, і вуглеводи. Це дає нам відчуття комфорту, ситості і не провокує переїданн.

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