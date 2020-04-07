Какие продукты помогут укрепить зрение. Советы офтальмолога

Карантин – это возможность укрепить свой организм, включив в рацион питания необходимые продукты. Ранее мы рассказали о том, сколько времени вирус может оставаться на масках и защитных костюмах. Эксперт Министерства здравоохранения и врач-офтальмолог Любовь Денисюк рассказала какие продукты следует включить в свой рацион питания, чтобы сохранить свое зрение и не болеть.

Свекла и морковь. Они богаты витаминами и микроэлементами, в частности полезными для зрения витамин А и фолиевую кислоту

Цитрусовые. Они содержат витамин С, а также способствуют укреплению сосудистой стенки, что положительно влияет на оптическую систему глаза в целом

Куриные яйца. Они содержат вещества, которые защищают глазной нерв и препятствуют образованию катаракты

Брокколи. Это очень полезный продукт, который содержит витамины, улучшающие состояние хрусталика глаза

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