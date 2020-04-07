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07 апреля 2020, вторник, 12:04 122
Жизнь 2020-04-07T12:05:09+03:00
Українські Новини
Какие продукты помогут укрепить зрение. Советы офтальмолога

Какие продукты помогут укрепить зрение. Советы офтальмолога

Елизавета Кесельман
Карантин, Советы, Доктор, Зрение, Офтальмолог
Цитрус
Цитрус

Карантин – это возможность укрепить свой организм, включив в рацион питания необходимые продукты. Ранее мы рассказали о том, сколько времени вирус может оставаться на масках и защитных костюмах. Эксперт Министерства здравоохранения и врач-офтальмолог Любовь Денисюк рассказала какие продукты следует включить в свой рацион питания, чтобы сохранить свое зрение и не болеть.

  • Свекла и морковь. Они богаты витаминами и микроэлементами, в частности полезными для зрения витамин А и фолиевую кислоту
  • Цитрусовые. Они содержат витамин С, а также способствуют укреплению сосудистой стенки, что положительно влияет на оптическую систему глаза в целом
  • Куриные яйца. Они содержат вещества, которые защищают глазной нерв и препятствуют образованию катаракты
  • Брокколи. Это очень полезный продукт, который содержит витамины, улучшающие состояние хрусталика глаза

Как сообщали Українські Новини, в армии ВСУ зафиксировали первую смерть от коронавируса. 

Кроме того, производитель кваса теперь изготавливает антисептики.

Тем временем, в Украине могут развернуть временные госпитали для размещения больных коронавирусом. 

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