Несколько рецептов морского окуня ко дню Благовещения-2020

Завтра, 7 апреля православные христиане отмечают праздник Благовещения-2020. Согласно традициям, существует определенный список правил, что запрещено делать в этот день, а что можно. Известно, что на день Благовещения в качестве послабления разрешено есть рыбу. Українські Новини расскажут несколько рецептов морского окуня. Рисовая запеканка с морским окунем и помидорами Ингредиенты: Окунь морской (филе) — 1 шт Рис — 3 пакета. Помидор — 4 шт Сливки (10%) — 200 мл Яйцо куриное — 3 шт Сыр твердый (у меня пармезан) — 40 г Соль — по вкусу Перец черный — по вкусу Рецепт Промыть и отварить рис, согласно инструкции на упаковке. Отварной рис выложить в смазанную сливочным маслом форму для запекания. Филе морского окуня порезать на кусочки. Уложить их на рис. Помидоры порезать на кружочки и уложить их на рыбу. Для заливки необходимо взбить венчиком сливки, яйца и половину сыра, посолить и поперчить Оставшимся сыром посыпать запеканку, затем залить сливочно- яичной массой. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке в течении 25-30 минут или до готовности. Морской окунь с соевым соусом: Ингредиенты: Для приготовления рыбы: Окунь морской — 900 г Соевый соус (Kikkoman) — 2 ст. л. Смесь перцев (по вкусу) Масло сливочное — 6 ст. л. Масло подсолнечное — 2 ст. л. Лук репчатый — 1 шт Для соуса: Вино красное сухое — 200 мл Соевый соус (Kikkoman) — 3 ст. л. Сахар — 2 ст. л. Корица (молотая, по вкусу) Перец черный (молотый, по вкусу) Гвоздика — 2 шт Рецепт: Разморозив рыбные тушки, срезать плавники и хвост, очистить от чешуи, внутренностей, черной пленки в брюшках Промыть, подсушить поверхность рыбы бумажным полотенцем и разрезать тушки пополам Острым ножом сделать сеточку надрезов на кожице рыбы. Приправить с обеих сторон смесью перцев и соевым соусом Выложить рыбу на противень застеленный фольгой (предварительно смазать фольгу подсолнечным маслом) Растапливать 3 ст. ложки сливочного масла и полить рыбные кусочки, отправить в духовку при температуре 200 градусов на 20-25 минут В кастрюлю с толстым дном налить красное сухое вино, добавить молотый черный перец, молотую корицу, гвоздику и сахар После закипания уменьшить огонь и выпарить 10-15 минут, остается примерно треть объема За 3 минуты до выключения влить соевый соус Нарезать лук полукольцами и выложить в разогретое в сковороде сливочное масло, помешивая, на среднем огне обжарить до легкого румянца Обжаренный лук выложить на блюдо Подать запеченного окуня, уложив на лук и полив его приготовленным соево - винным соусом (также соус можно подать и в соуснике) Ранее мы рассказали о вкусном и постном меню на Благовещенскую неделю.