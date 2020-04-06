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06 апреля 2020, понедельник, 11:12 8
Lifestyle 2020-04-06T11:18:44+03:00
Українські Новини
Несколько рецептов морского окуня ко дню Благовещения-2020

Несколько рецептов морского окуня ко дню Благовещения-2020

Елизавета Кесельман
морской окунь, рецепты, Бдаговещение

Завтра, 7 апреля православные христиане отмечают праздник Благовещения-2020. Согласно традициям, существует определенный список правил, что запрещено делать в этот день, а что можно. Известно, что на день Благовещения в качестве послабления разрешено есть рыбу. Українські Новини расскажут несколько рецептов морского окуня.

Рисовая запеканка с морским окунем и помидорами

Ингредиенты:

  • Окунь морской (филе) — 1 шт
  • Рис — 3 пакета.
  • Помидор — 4 шт
  • Сливки (10%) — 200 мл
  • Яйцо куриное — 3 шт
  • Сыр твердый (у меня пармезан) — 40 г
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу

Рецепт

  1. Промыть и отварить рис, согласно инструкции на упаковке.
  2. Отварной рис выложить в смазанную сливочным маслом форму для запекания.
  3. Филе морского окуня порезать на кусочки.
  4. Уложить их на рис.
  5. Помидоры порезать на кружочки и уложить их на рыбу.
  6. Для заливки необходимо взбить венчиком сливки, яйца и половину сыра, посолить и поперчить
  7. Оставшимся сыром посыпать запеканку,  затем залить сливочно- яичной массой.
  8. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке в течении 25-30 минут или до готовности.

Морской окунь с соевым соусом:

Ингредиенты:

  • Для приготовления рыбы:
  • Окунь морской — 900 г
  • Соевый соус (Kikkoman) — 2 ст. л.
  • Смесь перцев (по вкусу)
  • Масло сливочное — 6 ст. л.
  • Масло подсолнечное — 2 ст. л.
  • Лук репчатый — 1 шт

Для соуса:

  • Вино красное сухое — 200 мл
  • Соевый соус (Kikkoman) — 3 ст. л.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Корица (молотая, по вкусу)
  • Перец черный (молотый, по вкусу)
  • Гвоздика — 2 шт

Рецепт:

  1. Разморозив рыбные тушки, срезать плавники и хвост, очистить от чешуи, внутренностей, черной пленки в брюшках
  2. Промыть, подсушить поверхность рыбы бумажным полотенцем и разрезать тушки пополам
  3. Острым ножом сделать сеточку надрезов на кожице рыбы.
  4. Приправить с обеих сторон смесью перцев и соевым соусом
  5. Выложить рыбу на противень застеленный фольгой (предварительно смазать фольгу подсолнечным маслом)
  6. Растапливать 3 ст. ложки сливочного масла и полить рыбные кусочки, отправить в духовку при температуре 200 градусов на 20-25 минут
  7. В кастрюлю с толстым дном налить красное сухое вино, добавить молотый черный перец, молотую корицу, гвоздику и сахар
  8. После закипания уменьшить огонь и выпарить 10-15 минут, остается примерно треть объема
  9. За 3 минуты до выключения влить соевый соус
  10. Нарезать лук полукольцами и выложить в разогретое в сковороде сливочное масло, помешивая, на среднем огне обжарить до легкого румянца
  11. Обжаренный лук выложить на блюдо
  12. Подать запеченного окуня, уложив на лук и полив его приготовленным соево - винным соусом (также соус можно подать и в соуснике)

 

 

Ранее мы рассказали о вкусном и постном меню на Благовещенскую неделю. 

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