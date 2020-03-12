Крупы, консервация и масло: в Германии составили список вещей на случай эпидемии

В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи. Об этом сообщает Deutschlandfunk.

Список составлен в федеральном ведомстве защиты гражданского населения и помощи при катастрофах. На случай 10-дневного карантина немцам рекомендовано иметь дома следующие запасы (из расчета на одного человека): 20 литров питьевой воды,

3,5 килограмма крупы, хлеба, картофеля, макарон и риса (всего),

2,5 килограмма консервированных овощей и орехов,

4 килограммов сухофруктов и консервированных фруктов,

2,6 килограмма молока и молочных продуктов,

1,5 килограмма мяса, рыбы, яиц или яичного порошка,

0,4 килограмма жиров и растительного масла.

В приемлемом количестве - готовые продукты: сахар, мед, мука, бульонные кубики, сухое печение, шоколад.

Такой объем продуктов обеспечивает потребности в 2200 ккал в день для взрослого человека в течение десяти дней. Помимо этого, в обязательный домашний набор должны входить: запас медикаментов, свечи, газовая горелка, фонарь, батарейки, средство для дезинфекции.

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