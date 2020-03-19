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19 марта 2020, четверг, 16:16 68
Общество 2020-03-19T16:19:24+02:00
Українські Новини
В Минюсте рассказали, как работают РАГСы во время карантина

В Минюсте рассказали, как работают РАГСы во время карантина

Валерия Драгомирова
Минюст, РАГС, карантин в Украине
Свадьба. Фото: pixabay
Свадьба. Фото: pixabay

Министерство юстиции заявляет, что отделы РАГСов продолжают прием заявок на регистрацию браков за сутки, несмотря на карантин, о котором объявили 11 марта

Об этом Українським Новинам сообщила заместитель министра юстиции Ольга Онищук.

"Принимаем заявки, но на брак за сутки. При этом очень большое скопление граждан и мы просим воздержаться от регистрации (браков) и не обращаться", - сказала она.

Также Онищук сообщила, что обычные браки могут зарегистрировать все те, кто подал заявки до 13 марта.

То есть, по ее словам, регистрация традиционных браков возможна для тех, кто подал заявку до момента введения карантина.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.

Также продолжается регистрация рождений и смертей, несмотря на карантин. 

Ранее из-за коронавируса в тюрьмах запретили свидания с родственниками. Минюст также ввел процедуру ежедневного температурного скрининга персонала перед началом службы. 


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