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19 марта 2020, четверг, 15:15 35
Общество 2020-03-19T15:15:20+02:00
Українські Новини
Регистрация рождений и смертей продолжается, несмотря на карантин

Регистрация рождений и смертей продолжается, несмотря на карантин

Валерия Драгомирова
Минюст, Карантин, Регистрация рождения, Регистрация смерти
Ребенок. Фото: pixabay
Ребенок. Фото: pixabay

Министерство юстиции заявляет, что, несмотря на введенный в Украине карантин, регистрация фактов рождения и смерти украинцев продолжается.

Об этом Українським Новинам сообщила заместитель министра юстиции Ольга Онищук.

"По РАГСам мы ограничили прием... но регистрация смертей и рождений продолжается", - сказала она.

Замминистра сообщила, что РАГСы работают в дежурном режиме.

Как сообщали Українськi Новини, на территории Украины до 3 апреля введен карантин с целью предотвращения распространения коронавируса.

Ранее из-за коронавируса в тюрьмах запретили свидания с родственниками. Минюст также ввел процедуру ежедневного температурного скрининга персонала перед началом службы. 

В части киевских аптечных сетей пока отсутствуют медицинские маски и антисептики.

Кроме того, симптомы коронавируса и что делать при подозрении. Симптомы ОРВИ и коронавируса похожи. Поэтому пациентам с подозрением на заболевание настоятельно не рекомендуется идти прямо в амбулаторию или поликлинику, а в первую очередь нужно позвонить своему семейному врачу.

Тем временем в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.



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