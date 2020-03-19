Регистрация рождений и смертей продолжается, несмотря на карантин

Министерство юстиции заявляет, что, несмотря на введенный в Украине карантин, регистрация фактов рождения и смерти украинцев продолжается.Об этом Українським Новинам сообщила заместитель министра юстиции Ольга Онищук."По РАГСам мы ограничили прием... но регистрация смертей и рождений продолжается", - сказала она.Замминистра сообщила, что РАГСы работают в дежурном режиме.Как сообщали Українськi Новини, на территории Украины до 3 апреля введен карантин с целью предотвращения распространения коронавируса.Ранее из-за коронавируса в тюрьмах запретили свидания с родственниками. Минюст также ввел процедуру ежедневного температурного скрининга персонала перед началом службы. В части киевских аптечных сетей пока отсутствуют медицинские маски и антисептики.Кроме того, симптомы коронавируса и что делать при подозрении. Симптомы ОРВИ и коронавируса похожи. Поэтому пациентам с подозрением на заболевание настоятельно не рекомендуется идти прямо в амбулаторию или поликлинику, а в первую очередь нужно позвонить своему семейному врачу.Тем временем в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.