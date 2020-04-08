Українці на карантині будуть платити за комуналку дистанційно: як це працюватиме

Низка банків і Міністерство соціальної політики розробляють інструменти для оплати комунальних платежів онлайн.

Про це під час брифінгу за підсумками засідання Кабінету Міністрів 8 квітня повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передають Українські Новини.

"Ми будемо запускати експериментальний проект. Ми розробимо відео інструкцію і ми до кожного з вас донесемо інформацію, як ви можете оплатити комунальні послуги. Будуть кілька інструментів, як ви можете за телефоном або через інтернет звернутися і сплатити онлайн або через листоношу або через банківську лінію", - сказала вона.

Лазебна зазначає, що акціонерне товариство "Укрпошта" вже дало згоду на співпрацю в цьому проекті.

Також вона підкреслила, що до отримання платіжки споживачі будуть проінформовані і їм нададуть можливість оплачувати житлово-комунальні послуги дистанційно.

Як повідомляли Українські Новини, заборгованість киян за комунальні послуги становить 6 млрд гривень, в той час, як в лютому борг українців за житлокомпослуги зменшився на 0,5%.