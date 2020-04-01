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01 апреля 2020, среда, 11:54 247
Финансы 2020-04-01T11:55:14+03:00
Українські Новини
Несмотря на "коронавирусный" карантин долг населения за жилкомуслуги уменьшился

Несмотря на "коронавирусный" карантин долг населения за жилкомуслуги уменьшился

Надежда Комендантова
Карантин, Коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, Услуги ЖКХ, коронавирус в Украине
Платежка.
Платежка.

В феврале 2020 года долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 0,5%, или на 343,5 млн гривен, до 66 703,5 млн гривен по сравнению с январем, несмотря на введение в Украине карантина из-за коронавируса. 

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Долг за квартирную плату по состоянию на 1 марта 2020 года увеличился на 59,3 млн гривен до 4 584,8 млн гривен.

Долг за отопление и горячее водоснабжение увеличился на 440,6 млн гривен до 22 442,9 млн гривен.

Долг за газоснабжение уменьшился на 875,9 млн гривен до 28 638,8 млн гривен.

В феврале среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (5 144,460 млн гривен), Харьковской (3 758,054 млн гривен) и Днепропетровской (3 374,017 млн гривен) областях; за газоснабжение - в Харьковской (2 740,394 млн гривен), Днепропетровской (2 650,508 млн гривен) и Одесской (2 991,494 млн гривен) областях.

Наибольшая задолженность по квартирной плате в феврале зафиксирована в Киеве (929,868 млн гривен), Днепропетровской (1 000,104 млн гривен) и Донецкой (340,893 млн гривен) областях.

Как сообщали Українські Новини, в январе 2020 года долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 14,8%, или на 8 623,9 млн гривен, до 67 047 млн гривен по сравнению с декабрем.

Верховная Рада отнесла юридический факт введения Кабинетом Министров карантина к форс-мажорным обстоятельствам, а также запретила штрафовать украинцев за просрочку уплаты коммуналки на время карантина

 

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