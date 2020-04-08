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08 апреля 2020, среда, 05:30 22
Финансы 2020-04-08T05:30:01+03:00
Українські Новини
"Коммуналку" пенсионеры смогут оплатить из дома: как это сделать по телефону или почтальоном

"Коммуналку" пенсионеры смогут оплатить из дома: как это сделать по телефону или почтальоном

Надежда Комендантова
Пенсионеры, Укрпочта, Коммунальные услуги, Коммуналка, Коммунальные платежи, Услуги ЖКХ
Платежка.
Платежка.

В связи с усилением коронавирусного карантина в Украине с 6 апреля, Кабинет министров намерен в ближайшие дни запустить возможность оплаты коммунальных услуг для пенсионеров через "Укрпошту" или телефонные "горячие линии" банков.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Граждане, которые получают пенсии и денежную помощь через банковские учреждения, смогут дистанционно оплачивать потребленные жилищно-коммунальные услуги. Для этого они должны зарегистрироваться в системе дистанционного обслуживания или позвонить на "горячую" линию банка и предоставить информацию о перечне ЖКУ, которые готовы оплатить дистанционно, и необходимые данные для оплаты услуг с их счетов", – сказано в сообщении.

Кроме того, получатели пенсий и пособий также смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги непосредственно у почтальона при получении пенсии и денежной помощи, или заказав соответствующую услугу по телефону.

В правительстве также напомнили, что оплатить жилищно-коммунальные услуги можно дистанционно через существующие онлайн сервисы.

Ранее Українські Новини сообщали о том, какие места являются общественными. Общественным местом является - часть (части) любого здания, сооружения, которые доступны или открыты для населения свободно, или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени.

Также о том, что на время карантина в Украине также запрещается пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок.

Тем временем, министр социальной политики Марина Лазебная обещает своевременную выплату пенсий и автоматическое переоформление социальной помощи.

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