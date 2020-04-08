Задолженность киевлян за коммунальные услуги составляет 6 млрд гривен, - КГГА

Задолженность киевлян за коммунальные услуги составляет 6 млрд гривен, в то время, как в феврале долг украинцев за жилкомуслуги уменьшился на 0,5%.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев.

"В общем на сегодняшний день задолженность киевлян за коммунальные услуги 6 млрд гривен", - сказал он.

Пантелеев отметил, что это достаточно большая сумма, но на данный момент КГГА больше тревожит тенденция по уменьшению уровня оплаты коммунальных услуг за последний месяц, и что главная задача Киевгорадминистрации состоит в том, чтобы не допустить перебоев с предоставлением коммунальных услуг.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада запретила на период карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса COVID-19, и в течение 30 дней со дня его отмены начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Ранее сообшалось о том, что субсидии не будут отменять при появлении задолженности за жилищно-коммунальные услуги.