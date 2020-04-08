подписаться на рассылку
26.65 27.25
28.85 29.7
˟
08 апреля 2020, среда, 15:31 8
Общество 2020-04-08T15:38:29+03:00
Українські Новини
Задолженность киевлян за коммунальные услуги составляет 6 млрд гривен, - КГГА

Задолженность киевлян за коммунальные услуги составляет 6 млрд гривен, - КГГА

Елена Новикова
КГГА, Коммунальные услуги, Коммуналка, Услуги ЖКХ, Оплата коммуналки
Квитанция
Квитанция

Задолженность киевлян за коммунальные услуги составляет 6 млрд гривен, в то время, как в феврале долг украинцев за жилкомуслуги уменьшился на 0,5%.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев.

"В общем на сегодняшний день задолженность киевлян за коммунальные услуги 6 млрд гривен", - сказал он.

Пантелеев отметил, что это достаточно большая сумма, но на данный момент КГГА больше тревожит тенденция по уменьшению уровня оплаты коммунальных услуг за последний месяц, и что главная задача Киевгорадминистрации состоит в том, чтобы не допустить перебоев с предоставлением коммунальных услуг.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада запретила на период карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса COVID-19, и в течение 30 дней со дня его отмены начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Ранее сообшалось о том, что субсидии не будут отменять при появлении задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Больше новостей о: КГГА Коммунальные услуги Коммуналка Услуги ЖКХ Оплата коммуналки

В СБУ считают, что у Кличко переплатили за оборудо...
"Коммуналку" пенсионеры смогут оплатить из дома: к...
Для приема платежек за электроэнергию на время кар...
Несмотря на "коронавирусный" карантин долг населен...
Премьер Шмыгаль прогнозирует окончание карантина в начале мая
В Украине почти 1,7 тыс. зараженных коронавирусом, за сутки погибли 7 человек
Новости
Задолженность киевлян за коммунальные услуги составляет 6 млрд гривен, - КГГА 15:31
"Многоквартирный" министр Пристайко в марте получил около 46 тыс. гривен 15:29
Офис генпрокурора открыл дело против Порошенко о злоупотреблениях при назначении судей Верховного Суда 15:26
Член сената США победил коронавирус и стал волонтером в больнице 15:16
В Украине хотят ввести уголовную ответственность за поджог травы 15:13
больше новостей
Дополнительные выплаты могут не перечислить автоматически. ПФ объяснил, что делать пенсионерам 05:45
Доллары покупать не стоит. Экономисты рассказали, чего ожидать от курса валют 05:05
В ПФ рассказали, как будут проводить "карантинные" выплаты пенсионерам 05:31
Выгул собак. Фото: pixabay
Украинцы массово сдают собак в аренду из-за усиления карантина 23:49
Где в Киевской области больше всего случаев коронавируса 13:54
больше новостей
Комиссионная экспертиза признала, что Стерненко совершил убийство, – Портнов 16:31
Дополнительные выплаты могут не перечислить автоматически. ПФ объяснил, что делать пенсионерам 05:45
Как берут анализ на коронавирус. Скриншот: Центр громадського здоров'я МОЗ України
Медики показали, как берут образцы для теста на COVID-19 06:32
Зеленский не будет обязывать Кучму и Ермака отзывать подписи под решением о консультативном совете в ТКГ 17:25
Бесплатно будут лечить только пациентов со средней или тяжелой формой коронавируса, - Степанов 20:30
больше новостей
В Киеве уже почти 300 больных коронавирусом. Погибли 5 человек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok