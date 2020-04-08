Офіс генпрокурора відкрив справу проти Порошенка про зловживання при призначенні суддів Верховного Суду

В той час, як НАБУ відмовився назвати кількість розслідуваних справ щодо колишнього Президента Петра Порошенка Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження про можливі зловживання Порошенка при призначенні суддів Верховного Суду.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

"Генеральним прокурором 6 квітня 2020 року на підставі звернення працівників Верховного Суду України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо можливих неправомірних дій Президента України, повноваження якого припинені, та інших осіб при виданні указів Президента України від 10.11.2017 № 357/2017 і від 07.05 .2019 № 195/2019 "Про призначення суддів Верховного Суду", - сказано в ньому.

Згідно зі зверненням працівників Верховного суду, підстави для видання указів Президента і призначення ними суддів не відповідають нормам Конституції та закону "Про судоустрій і статус суддів", вказаними в них.

До того ж, судді були призначені не у Верховний Суд, як це передбачено ст. 125 Конституції, а касаційні суди, неконституційність яких була визнана рішенням Конституційного суду у справі за конституційним поданням 62 депутатів Верховної Ради.

Також у зверненні працівники Верховного суду вказали, що були незаконно позбавлені права на працю та її оплату у зв'язку з так званою ліквідацією Верховного суду.

Зазначені дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч. 4 ст. 382 (невиконання судового рішення), ч. Ч. 1, 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу.

Наголошується, що проведення досудового розслідування 5 кримінальних провадженнях за вказаними фактами доручено слідчим центрального апарату Державного бюро розслідувань.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Офісу генерального прокурора.

Як повідомляли Українські Новини, у липні 2019 року Шевченківський районний суд Києва зобов'язав Службу безпеки України відкрити кримінальне провадження за фактом можливого захоплення влади колишнім президентом Петром Порошенком при призначенні суддів Верховного Суду.

У квітні 2020 року НАБУ закрило справу проти Порошенка про розтрату коштів офшором шляхом спецконфіскації $1,5 млрд Януковича.