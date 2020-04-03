НАБУ отказалось назвать количество расследуемых дел по Порошенко

НАБУ отказалось сообщить, сколько дел находится в производстве бюро, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко в то время, как НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации $1,5 млрд Януковича.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

"Информация о наличии расследований и их результатов относительно определенных физических и юридических лиц не подлежит разглашению. Так, частью второй статьи 19 Конституции Украины предусмотрено, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины", - заявило НАБУ.

В ответе также говорится, что согласно ст. 222 Уголовного процессуального кодекса, сведения досудебного расследования возможно разглашать только с разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают возможным.

В необходимых случаях следователь, прокурор предупреждает лиц, которым стали известны сведения досудебного расследования, в связи с участием в нем, об их обязанности не разглашать такие сведения без его разрешения.

Незаконное разглашение сведений досудебного расследования влечет за собой уголовную ответственность, установленную законом.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора передал дело о злоупотреблениях Порошенко в НАБУ.

Ранее ГБР допросило Порошенко о назначении Гройсмана премьером.