НАБУ отказалось назвать количество расследуемых дел по Порошенко

НАБУ отказалось сообщить, сколько дел находится в производстве бюро, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко в то время, как НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации $1,5 млрд Януковича. Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин. "Информация о наличии расследований и их результатов относительно определенных физических и юридических лиц не подлежит разглашению. Так, частью второй статьи 19 Конституции Украины предусмотрено, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины", - заявило НАБУ. В ответе также говорится, что согласно ст. 222 Уголовного процессуального кодекса, сведения досудебного расследования возможно разглашать только с разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают возможным. В необходимых случаях следователь, прокурор предупреждает лиц, которым стали известны сведения досудебного расследования, в связи с участием в нем, об их обязанности не разглашать такие сведения без его разрешения. Незаконное разглашение сведений досудебного расследования влечет за собой уголовную ответственность, установленную законом. Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора передал дело о злоупотреблениях Порошенко в НАБУ. Ранее ГБР допросило Порошенко о назначении Гройсмана премьером.