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03 апреля 2020, пятница, 17:14 608
Судебная власть 2020-04-03T17:30:33+03:00
Українські Новини
НАБУ отказалось назвать количество расследуемых дел по Порошенко

НАБУ отказалось назвать количество расследуемых дел по Порошенко

Ярина Вацяк
НАБУ, Петр Порошенко, Дело против Порошенко
Петр Порошенко. Трансляция НОТУ
Петр Порошенко. Трансляция НОТУ

НАБУ отказалось сообщить, сколько дел находится в производстве бюро, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко  в то время, как НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации $1,5 млрд Януковича.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

"Информация о наличии расследований и их результатов относительно определенных физических и юридических лиц не подлежит разглашению. Так, частью второй статьи 19 Конституции Украины предусмотрено, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины", - заявило НАБУ.

В ответе также говорится, что согласно ст. 222 Уголовного процессуального кодекса, сведения досудебного расследования возможно разглашать только с разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают возможным.

В необходимых случаях следователь, прокурор предупреждает лиц, которым стали известны сведения досудебного расследования, в связи с участием в нем, об их обязанности не разглашать такие сведения без его разрешения.

Незаконное разглашение сведений досудебного расследования влечет за собой уголовную ответственность, установленную законом.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора передал дело о злоупотреблениях Порошенко в НАБУ.

Ранее ГБР допросило Порошенко о назначении Гройсмана премьером.

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