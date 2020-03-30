Украинцам упростили начисление пособия по безработице

В то время, как в США впервые за 40 лет более 3 млн человек остались без работы, Кабинет Министров увеличил бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 500 млн гривен и упростил начисление пособия по безработице.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передают Українськi Новини.



Указывается, что на внеочередном заседании правительство приняло решение увеличить Фонд соцстрахования на случай безработицы на 500 млн гривен, что позволит увеличить количество клиентов Государственной службы занятости, которые могут воспользоваться социальными программами, что важно для поддержки безработных.



Планировалось, что в 2020 году доходы фонда составят 15,8 млрд гривен, а расходы - 15,6 млрд гривен.



Также, по решению Кабмина, на период действия карантина предоставление статуса безработного будет происходить сразу после подачи им заявления, а пособие по безработице будет назначаться с первого дня после регистрации.



Так, при предоставлении статуса безработного не будет применяться семидневный период для активного поиска подходящей работы, лицу сразу будет предоставляться статус безработного без необходимости в течение 7 дней посещать собеседования с работодателями.



Кроме этого, предоставляется право зарегистрированным безработным не посещать службу занятости в течение 30 и более календарных дней.



Как сообщали Українськi Новини, 23 марта министр внутренних дел Арсен Аваков считает необходимым ежемесячно доплачивать 2,5-3 тыс. гривен пособия по вынужденной безработице гражданам на время карантина.



Тем временем доходы госбюджета-2020 планируется урезать с 1 095,580 млрд гривен до 972,635 млрд гривен.