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23 марта 2020, понедельник, 11:09 179
Кабмин 2020-03-23T11:30:01+02:00
Українські Новини
Украинцам на время карантина должны ежемесячно доплачиваьб 3 тыс. гривен пособия, - Аваков

Украинцам на время карантина должны ежемесячно доплачиваьб 3 тыс. гривен пособия, - Аваков

Таня Войтюк
Безработица, Карантин, Коронавирус, Арсен Аваков, карантин в Украине
Деньги
Деньги

В то время, как в Минсоцполитики сообщили кому кроме пенсионеров доплатят по тысяче гривен, министр внутренних дел Арсен Аваков считает необходимым ежемесячно доплачивать 2,5-3 тыс. гривен пособия по вынужденной безработице гражданам на время карантина.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Он уверен, что должны быть введены специальные выплаты из государственного бюджета – как кризисное обеспечение по вынужденной безработице.

"Сколько? Не знаю, не уверен – нужен просчитать из возможностей бюджета и продумать всю цепочку последствий. Но, принимая во внимание льготы на коммуналку во время карантина и другие меры, о которых скажу дальше... полагаю, государственная помощь на продукты и лекарства как пособие по вынужденной безработице, на время карантина, должна составить около 2500 -3000 грн. в месяц", - считает Аваков.

По его словам, для тех, кто в период карантина остался без средств к существованию, должен быть разработан механизм доступной, простой помощи – без очередей в учреждения соцобеспечения и бюрократии.

Как сообщали Українськi Новини, Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен.

Тем временем Верховная Рада запретила на период карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.

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