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08 квітня 2020, середа, 13:14 7
Фінанси світу 2020-04-08T14:00:04+03:00
Українські Новини
Іран просить у МВФ $5 млрд для боротьби з COVID-19. США мають намір блокувати кредит

Іран просить у МВФ $5 млрд для боротьби з COVID-19. США мають намір блокувати кредит

Елизавета Кесельман
США, МВФ, Іран, Економіка, Криза, Допомога
МВФ. Фото: glavcom.ua
МВФ. Фото: glavcom.ua

Іран, де через масштабність епідемії коронавірусу випустили понад 85 тисяч ув'язнених, запросив у Міжнародного валютного фонду $5 млрд для боротьби з інфекцією COVID-19. США мають намір блокувати цей кредит. Про це йдеться в повідомленні The Wall Street Journal, передає Громадське.

Як повідомляє відомство, за версією США, дані кошти можуть піти на фінансування терористичних рухів на Близькому Сході.

"Уряд Ірану має довгу історію перерозподілу коштів, що виділяються на гуманітарні потреби, в свої кишені або своїм довіреним терористам", — заявило джерело WSJ в американському уряді.

У той же час, МВФ підтвердили, що отримали запит від Ірану про виділення $5 млрд на підтримку економіки і тепер розглядають його.

Раніше ряд колишніх американських і європейських чиновників направили лист адміністрації Дональда Трампа, в якому просили послабити санкції проти Ірану в зв'язку з пандемією коронавірусу. Такий запит аргументували тим, що через американські санкції Іран не має можливості проводити необхідні для боротьби з COVID-19 ліки.

Напередодні МВФ повідомляв, що про екстрену допомогу до фонду звернулося 80 країн світу. На потреби світової економіки для протидії вірусу і економічної кризи МВФ готовий виділити $1 трлн.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський обговорив з директором МВФ збільшення фінпідтримки для України.

Пізніше Україна виплатила МВФ $410 млн.

Тим часом, банкіри заявили, що допомоги одного МВФ буде недостатньо для відновлення економіки.

 

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