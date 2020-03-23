Зеленский обсудил с директором МВФ увеличение финподдержки для Украины

В то время, как НБУ продает валюту на межбанке для удержания курса гривны, президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой увеличение суммы финансовой поддержки Украины.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передают Українські Новини.

Стороны обсудили финансово-экономическую ситуацию в Украине в связи с распространением коронавируса.

Зеленский сообщил руководительнице МВФ о состоянии дел в стране и мерах, принятых для предотвращения распространения COVID-19.

Также собеседники обсудили расширение программы сотрудничества Украины с МВФ для поддержки дальнейших реформ в стране и преодоления вызовов, стоящих перед украинской экономикой в ​​связи с распространением коронавируса, а также шаги по имплементации этой программы.

"Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией. Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан", - подчеркнул глава государства.

Стороны также договорились координировать совместные действия по расширению программ поддержки Украины международными партнерами, в частности по увеличению их объема.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк рассчитывает на финансовую поддержку для борьбы с последствиями коронавируса от Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейской комиссии и других доноров.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собщил, что Украине осталось выполнить два условия МВФ.