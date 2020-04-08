Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом обстрілу бойовиками автомобіля журналістів в Донецькій області

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками автомобіля журналістів телеканалу "Україна" в Красногорівці Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

"За процесуального керівництва Волноваської місцевої прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом обстрілу представниками незаконних збройних формувань РФ автомобіля, у якому перебувала знімальна група телеканалу "Україна". Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни)", - сказано в ньому.

За даними слідства, 7 квітня близько 11:00 в районі смт. Красногорівка Донецької області з безпілотного літального апарату було скинуто вибуховий пристрій на цивільний автомобіль, в якому знаходилися 3 працівника телеканалу та прес-офіцер бригади Збройних сил.

Внаслідок атаки бойовиків транспортний засіб було зруйновано, пасажири не постраждали.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

Як повідомляли Українські Новини, 7 квітня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед військових ВСУ немає, сили ОС пошкодили ворожий протитанковий ракетний комплекс і поранили одного окупанта.

7 квітня місцева мешканка була поранена в результаті обстрілу бойовиками Мар'їнки Донецької області.

5 квітня Збройні сили збили безпілотник в районі проведення операції Об'єднаних сил.