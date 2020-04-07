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07 апреля 2020, вторник, 16:15 211
Происшествия 2020-04-07T16:17:43+03:00
Українські Новини
Боевики обстреляли автомобиль журналистов из беспилотника

Боевики обстреляли автомобиль журналистов из беспилотника

Елизавета Драбкина
Боевики, Вооруженные силы, обстрел автомобиля, зона ООС
Боевики обстреляли автомобиль журналистов Фото: штаб ООС
Боевики обстреляли автомобиль журналистов Фото: штаб ООС

Боевики обстреляли автомобиль журналистов из беспилотного летательного аппарата, пострадавших нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба операции Объединенных сил, передают Українськi Новини.

Отмечается, что боевики в очередной раз совершили обстрел украинских защитников вблизи населенного пункта Красногоровка (Донецкая область).

Противник применил беспилотный летательный аппарат, из которого сбросил заряд ВОГ-17.

"В результате атаки БПЛА был поврежден автомобиль съемочной группы одного из телеканалов. Граната разорвалась в нескольких метрах от транспортного средства, в результате чего осколки попали в боковое стекло и кузов автомобиля. В салоне в это время находились представители СМИ и пресс-офицер одного из подразделений ОС, которая осуществляла их сопровождение. К счастью никто из журналистов и военнослужащих не пострадал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие преступные действия боевиков в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и откровенно пренебрегает требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий.

Как сообщали Українськi Новини, вчера, 6 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации осуществили восемь обстрелов позиций Объединенных сил. Потерь среди защитников Украины не зафиксировано.

5 апреля Вооруженные силы сбили беспилотник в районе проведения операции Объединенных сил.

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