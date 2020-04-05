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05 апреля 2020, воскресенье, 21:49 257
Силовые структуры 2020-04-05T21:49:01+03:00
Українські Новини
ВСУ сбили вражеский дрон стоимостью $2 млн

ВСУ сбили вражеский дрон стоимостью $2 млн

Надежда Комендантова
ВСУ, Беспилотник, дрон, ООС, БПЛА, Ситуация в зоне ООС
БПЛА. Фото: facebook.com/pressjfo.news
БПЛА. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Вооруженные силы сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 5 апреля, благодаря умелым действиям одного из подразделений, которое держит оборону на Светлодарском направлении, был сбит беспилотный летательный аппарат "Застава" Bird Eye 400", - сказано в нем.

Отмечается, что данный БПЛА с 2012 года производится в Российской Федерации.

Его стоимость составляет около 2 млн долларов.

Указано, что беспилотник был передан соответствующим специалистам специальных подразделений для изучения данных с носителей информации.

Также отмечается, что этот факт еще раз подтверждает непосредственное участие вооруженных сил Российской Федерации в войне на востоке Украины.

БПЛА. Фото: facebook.com/pressjfo.newsБПЛА. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе боевики ранили троих бойцов ВСУ и понесли серьезные потери.

Также ВСУ понесли серьезные потери на Донбассе, 31 марта в бою погиб военный, еще трое ранены.

 

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