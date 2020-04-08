На Донбассе боевики обстреляли Марьинку из гранатомета. Ранена местная жительница

Местная жительница ранена в результате обстрела боевиками Марьинки Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В результате обстрела из гранатомета местная жительница гражданка Г. получила осколочное ранение в ногу", - сказано в нем.

Обстрел произошел около 16:00.

Женщину доставили в городскую больницу города Курахово, где медики оказали ей помощь.

Потерпевшая от госпитализации отказалась, состояние ее здоровья удовлетворительное.

Как сообщали Українськi Новини, боевики восемь раз открывали огонь на Донбассе, ранение получил один оккупант.

Ранее на оккупированных территориях Донбасса ликвидировали две шахты - Новопавловскую и Миусинскую, они затоплены.

Также 5 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Ранение получил один украинский военный.

Также ВСУ сбили вражеский дрон стоимостью $2 млн.

Ранее на Донбассе боевики ранили троих бойцов ВСУ и понесли серьезные потери.