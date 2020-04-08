На Донбассе бойцы ВСУ ранили одного боевика и повредили ракетный комплекс оккупантов

Вчера, 7 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военных ВСУ нет, силы ОС повредили вражеский противотанковый ракетный комплекс и ранили одного оккупанта. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Один из обстрелов враг совершил с помощью беспилотного летательного аппарата. Украинские защитники приняли необходимые меры воздействия на оккупационные войска и с помощью дежурных огневых средств прекратили вооруженные провокации.

Шесть нарушений режима тишины за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили четыре обстрела. Все - с применением минометов, запрещенных минскими договоренности.

“По прошедшие сутки, потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было … По данным разведки Объединенных сил, 7 апреля наши подразделения ранили одного российского наемника и повредили вражеский противотанковый ракетный комплекс”, - говорится в сообщении.

Также сегодня, 8 апреля, после полуночи российские оккупационные войска из минометов калибра 82 мм обстреляли наши позиции у села Павлополь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, 6 апреля боевики восемь раз открывали огонь на Донбассе, ранение получил один оккупант.

Также 5 апреля на Донбассе боевики устраивали провокации из запрещенного оружия и лишились шестерых "бойцов".