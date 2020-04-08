В армії вже 5 випадків захворювання на коронавірус, - Міноборони

У той час, як в Україні майже 1,7 тис. хворих на коронавірус, кількість хворих на коронавірус військових збільшилася на 1 до 5 осіб. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"Станом на 8 квітня у Збройних Силах України зареєстровано 5 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 летальний", - сказано в ньому.



Відзначається, що на ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебувають 118 осіб.



Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 3 доби - 19 осіб.



Новий випадок захворювання підтверджено у військовослужбовця Київського гарнізону, з 3 квітня він перебував на самоізоляції у зв'язку з контактом із хворою особою.



На сьогодні стан здоров'я солдата задовільний. Він проходить лікування в домашніх умовах під наглядом медичної служби.



Особи, які контактували з військовим знаходяться на самоізоляції.



Як повідомляли Українські Новини, 7 квітня у Збройних силах була зафіксована перша смерть від коронавірусу.



Крім того, в Миколаєві, де не було жодного хворого на коронавірус, заявили про відразу 9 підозр на COVID-19.