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08 квітня 2020, середа, 09:10 22
Суспільство 2020-04-08T11:00:04+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики обстріляли Мар'їнку з гранатомета. Поранена місцева мешканка

На Донбасі бойовики обстріляли Мар'їнку з гранатомета. Поранена місцева мешканка

Анна Рудык
Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, обстріли на Донбасі, Мар'їнка
Мар'їнка. Фото: vilne.org.ua
Мар'їнка. Фото: vilne.org.ua

Місцева мешканка поранено в результаті обстрілу бойовиками Мар'їнки Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"В результаті обстрілу з гранатомета місцева мешканка, громадянка Г. отримала осколкове поранення в ногу", - сказано в ньому.

Обстріл стався близько 16:00.

Жінку доправили у міську лікарню міста Курахове, де медики надали їй допомогу.

Потерпіла від госпіталізації відмовилась, стан її здоров'я задовільний.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики вісім разів відкривали вогонь на Донбасі, поранення отримав один окупант.

Раніше на окупованих територіях Донбасу ліквідували дві шахти - Новопавловскую і Миусинскую, вони затоплені.

Також 5 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Поранення отримав один український військовий.

Також ВСУ збили ворожий дрон вартістю $2 млн.

Раніше на Донбасі бойовики поранили трьох бійців ВСУ і зазнали серйозних втрат.

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