На Донбассе боевики ранили троих бойцов ВСУ и понесли серьезные потери

Вчера, 1 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Ранения получили трое украинских военных. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что в течение суток противник открывал огонь из "отведенных" по минским договоренностям артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружених боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для прекращения враждебных обстрелов украинские защитники использовали дежурные огневые средства.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник впервые за долгое время пошел на применение артиллерийских систем крупных калибров в сочетании с минометным огнем. В среднем 1 апреля здесь зафиксировано четыре обстрела, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 11 обстрелов.

"Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Пострадавших вовремя доставили в военно-медицинское учреждение, где им предоставили надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Также, по предварительным данным разведки, 1 апреля военнослужащие из состава Объединенных сил ликвидировали одного российского оккупанта, по меньшей мере еще трое получили ранения.

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, ВСУ понесли серьезные потери на Донбассе, 31 марта в бою погиб военный, еще трое ранены.

Также 30 марта на Донбассе погиб боец ВСУ, еще четверо военных ранены.