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07 апреля 2020, вторник, 13:33 1401
Общество 2020-04-07T13:34:08+03:00
Українські Новини
Оккупанты на Донбассе уничтожили две шахты

Оккупанты на Донбассе уничтожили две шахты

Ольга Фандорина
Шахты, Донбасс, Российская оккупация, война на Донбассе
Шахта. Фото: pixabay
Шахта. Фото: pixabay

На оккупированных территориях Донбасса ликвидировали две шахты - Новопавловскую и Миусинскую, они затоплены. Об этом сообщил в Facebook представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лысянский.

Затопленные шахты находятся в городе Хрустальный (ранее г. Красный Луч).

До 2014 года предприятия относились к ГП Донбассантрацит, шахты были дотационные, но зарплата выплачивалась.

Лысянский отметил, что закрытие шахт нанесло колоссальный вред как экологический, так и социально-экономический. Для их восстановления потребуются огромные деньги.

Есть информация, что в "ЛНР" в феврале обратились к московским кураторам с просьбой выделить 55 млн рублей на затопление упомянутых шахт. Также ОРДЛО планируют ликвидировать шахту Вергелевская в городе Брянка.

Как сообщали Українські Новини, ранее Гончарук сообщил, что для погашения долгов по зарплатам шахтерам выделили еще 163 млн гривен.

До этого Зеленский подписал закон о выделении 1,4 млрд гривен на зарплаты военнослужащим и 1 млрд гривен – шахтерам в 2019 году.

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