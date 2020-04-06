На Донбассе боевики устраивали провокации из запрещенного оружия и лишились шестерых "бойцов"

Вчера, 5 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Ранение получил один украинский военный.

Так, сообщается, что при обстрелах боевики дважды применяли запрещенные минскими договоренностями вооружение. В течение суток противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С помощью дежурных огневых средств украинские защитники принимали необходимые меры воздействия на оккупационные войска для прекращения обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вчера зафиксировано 11 обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации из миномета калибра 82 мм утром обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Хутора Вольного, а с автоматических станковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия - защитников Крымского.

"Вследствие вражеских обстрелов получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил. 5 апреля наши подразделения, вели оборонительные действия, нанесли ранения шестерым российским оккупантам, уничтожили две вражеских грузовика российского производства "КАМАЗ" и "Урал", а также один беспилотный летательный аппарат "Застава", изготовленный Уральским заводом гражданской авиации", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что с начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, ВСУ сбили вражеский дрон стоимостью $2 млн.

Ранее на Донбассе боевики ранили троих бойцов ВСУ и понесли серьезные потери.