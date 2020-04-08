Деяким пенсіонерам почали виплачувати щомісячну компенсацію до пенсії

Пенсійний фонд України після того, як перерахував виплати працюючим пенсіонерам, розпочав виплату компенсації до пенсії за квітень пенсіонерам старше 80 років у розмірі до 500 гривень.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Пенсійного фонду.

"На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2020 № 251 “Деякі питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році” з 1 квітня 2020 року пенсіонерам, які досягли віку 80 років і старше, до пенсій встановлено щомісячну компенсаційну виплату у розмірі до 500 гривень. Компенсаційну виплату отримуватимуть пенсіонери, у яких пенсія не перевищує 9205 гривень. Водночас, після встановлення такої виплати пенсія не може бути більше зазначеного розміру", - йдеться в ньому.

Крім того, для громадян старше 80 років, які отримують пенсію та мають страховий стаж не менше 25 років чоловіки та 20 років жінки, мінімальна пенсійна виплата не може бути меншою, ніж 2600 гривень.

Пенсійним фондом проведено відповідні перерахунки для 1 480 тисяч пенсіонерів, які досягли віку 80 років, виготовлено виплатні відомості, які передано банкам та відділенням АТ “Укрпошта”.

Виплата компенсації за квітень розпочата 7 квітня тим пенсіонерам, у кого дата виплати до 7 числа включно. Інші пенсіонери старше 80 років отримають додаткові кошти у визначену їм дату виплати разом з пенсією за квітень.

Підвищення пенсій. Інфографіка: Пенсійний фонд

Відповідна щомісячна компенсаційна виплата буде встановлюватись й іншим пенсіонерам після досягнення ними віку 80 років.

Зазначається, що пенсії надійдуть одержувачам на рахунки в уповноважених банках або будуть доставлені листоношами АТ “Укрпошта” додому.

Як повідомляли Українські Новини, Пенсійний фонд вже направив на фінансування пенсій за квітень 8,6 млрд гривень. У квітні ПФУ фінансування пенсій став згідно із затвердженим графіком.

Крім того, до Великодня майже 300 тисяч киян отримають матеріальну допомогу.