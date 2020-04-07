У Миколаєві, де не було жодного хворого на коронавірус, заявили відразу про 9 підозр на COVID-19

Після того, як у МОЗ зацікавилися феноменом Миколаївської області, де до сьогоднішнього дня не заявили про жоден випадк зараження коронавірусом, влада регіону розповіла про те, що в обласній лікарні міста Миколаїв перебувають 9 осіб з підозрою на COVID-19.

Про це повідомив глава Миколаївської ОДА Олександр Стадник, передає прес-служба Офісу президента.

При цьому повідомляється, що жоден тест на COVID-19 не показав позитивний результат.

"Голова Миколаївської ОДА повідомив, що зараз в обласній інфекційній лікарні знаходиться дев'ять пацієнтів з підозрою на коронавірус. Але поки жоден тест не дав позитивного результату", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що було прийнято рішення направити туди перевірку з МОЗ.

Як повідомляли Українські Новини, з 17 березня Миколаїв тимчасово призупиняє роботу об'єктів загального користування через карантин.

До цього заходи безпеки посилив міжнародний аеропорт і морпорти Миколаєва.

На ранок 7 березня в Україні було 143 нових випадки захворювання на коронавірус. Всього захворіло 1462 людини.