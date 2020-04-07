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07 апреля 2020, вторник, 10:13 1284
Общество 2020-04-07T10:13:09+03:00
Українські Новини
Феномен Николаевской области, где нет коронавируса, будут изучать, - МОЗ

Феномен Николаевской области, где нет коронавируса, будут изучать, - МОЗ

Ольга Фандорина
Николаевская область, Коронавирус, Виктор Ляшко, коронавирус в Украине
Виктор Ляшко. Фото: Facebook/American Chamber of Commerce in Ukraine
Виктор Ляшко. Фото: Facebook/American Chamber of Commerce in Ukraine

Минздрав изучит феномен Николаевской области, где нет коронавируса, тогда как по всей Украине заболевших почти полторы тысячи. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко отметил, что случаи подозрений зарегистрированы во всех регионах Украины, в то же время ни одного случая не зарегистрировано в Николаевской области.

"Поэтому у нас сегодня работают медицинские бригады, в состав которых входят представители ГСЧС, Минздрава, а также отдельно работают эксперты вирусологи. Поэтому феномен Николаевской области будет также детально рассмотрен. Почему именно там не зарегистрированы случаи", - заявил Ляшко.

Также он не исключил, что в Николаевской области могут быть нарушены алгоритмы диагностирования коронавируса.

Тем временем, Минздрав готов проводить 30 тыс. тестов на коронавирус в неделю: как получить направление.

С 6 апреля Кабмин ужесточил карантин и запретил людям появляться в общественных местах без защитной маски, ходить по улице группами более двух человек и обязал украинцев носить с собой удостоверение личности.

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