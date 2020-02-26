Из-за коронавируса в аэропорту и морпортах Николаева усиливают меры безопасности

Пока Государственная пограничная служба ввела проверку температуры тела пассажиров на всех автомобильных пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией, Румынией, Польшей, международный аэропорт и морпорты Николаева усилили меры безопасности из-за коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Николаевской областной государственной администрации, ссылаясь на результаты брифинга с журналистами в среду, передают Українські Новини.

Прибывающих будут осматривать и измерять им температуру.

Принимать возможных больных планирует областная инфекционная больница.

Директор аэропорта "Николаев" отметил, что в случае подозрения на наличие коронавирусна, придется изолировать всех пассажиров самолета (до 189 человек).

Как сообщали Українські Новини, никто из пассажиров, которые прилетели в аэропорт "Киев" и "Борисполь", в том числе из Италии, не отказался от измерения температуры тела.

Во Львовской области власти отменили все массовые мероприятия из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса COVID-19.