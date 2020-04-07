підписатися на розсилку
26.8 27.4
28.8 29.6
˟
07 квітня 2020, вівторок, 17:18 4
Суспільство 2020-04-07T17:30:02+03:00
Українські Новини
В Житомирі священики причащали парафіян, незважаючи на карантин

В Житомирі священики причащали парафіян, незважаючи на карантин

Елена Новикова
Карантин, Причастя, Благовіщення, Карантин в Україні, Карантин в Житомирі
Благовіщення в Житомирі. Фото: zhitomir.info
Благовіщення в Житомирі. Фото: zhitomir.info

У Житомирі на Благовіщення, 7 квітня, біля Спасо-Преображенського собору зібралися понад 60 парафіян. Вони утворили очерень до таїнства причастя, в той час, як з 6 квітня в Україні діють нові обмеження на період карантину. Про це повідомляє місцеве видання Житомир.info.

За словами журналіста видання, біля собору людей просили тримати дистанцію два метри один від одного і обов'язково надягати маски. Також просили після причастя не затримуватися. На місці були присутні екіпажі патрульної поліції.

Благовіщення в житомирському соборі. Фото: zhitomir.infoБлаговіщення в житомирському соборі. Фото: zhitomir.info

Також повідомляється, що деякі з парафіян без масок. Є й ті, хто прийшов з дітьми. Перед входом до церкви священики теж без масок, в руках тримають чашу і ложку і проводять таїнство причастя.

В патрульній поліції розповіли, що священиків попередили, що це порушення умов карантину.

"Наші екіпажі під'їхали, поспілкувалися зі священиками. Також ще раз пояснили священикам, що в таких умовах заборонено скупчення людей. Священик сказав, що церкви ніхто не закривав. Наші попередили, провели превентивні заходи і попросили, щоб люди одягли маски і почали дотримуватися дистанції. Поліцейські дочекалися, поки завершиться ця ранкова служба і причастя. Причастя закінчилося, і вони взяли все, пішли", - розповіли в патрульній поліції.

Благовіщення в Житомине в Спасо-Преображенському соборі. Фото: zhitomir.infoБлаговіщення в Житомине в Спасо-Преображенському соборі. Фото: zhitomir.info

Як повідомляли Українські Новини, Володимирський собор провів літургію на Благовіщення у відкритому режимі з дотриманням правил карантину, а Києво-Печерська Лавра провела літургію в закритому режимі.

Більше новин про: Карантин Причастя Благовіщення Карантин в Україні Карантин в Житомирі

Володимирський собор провів літургію на Благовіщен...
Коронавірус не передається через причастя, якщо пи...
Власник похоронної фірми возив труну з написом "Си...
Самоізоляцію українців начали перевіряти через моб...
На індексацію пенсій і "коронавірусну" тисячу хочуть виділити 20 млрд
У березні міжнародні резерви істотно скоротилися
Новини
Багато орендодавців можуть піти на скасування плати за оренду у період карантину, - експерт 17:26
Благовіщення в Житомирі. Фото: zhitomir.info
В Житомирі священики причащали парафіян, незважаючи на карантин 17:18
Долар на міжбанку продовжує дешевшати. Курс валют 17:01
У Нідерландах черниці займалися трудовою експлуатацією жінок 16:47
Кожному українцю на повноліття в "Слузі народу" хочуть виплачувати стартовий капітал 16:45
більше новин
Сьогодні для учнів 5-11 класів запускають "Всеукраїнську школу онлайн": де дивитися 08:21 Інфографіка
В армії зафіксовано першу смерть від коронавірусу 11:42
Не пив, не курив, займався спортом: в Олександрівській лікарні від коронавірусу помер молодий чоловік 21:42
Інна Костиря: Криза на користь? Україна отримала шанс зробити прорив в онлайн освіті 13:49 Думка
"Нова Пошта" встановила понад 200 поштоматів за період карантину і має намір збільшити їхню кількість до 400 до кінця квітня 08:39
більше новин
В армії зафіксовано першу смерть від коронавірусу 11:42
Київ не може заборонити пересування приватних авто без введення надзвичайного стану, - юрист 15:35
Пенсійний фонд вже направив на фінансування пенсій за квітень 8,6 млрд гривень 15:12 Інфографіка
Кожному українцю на повноліття в "Слузі народу" хочуть виплачувати стартовий капітал 16:45
В Україні вже 1308 випадків коронавірусу. Загинули 37 людей 22:08 Інфографіка
більше новин
Самоізоляцію українців начали перевіряти через мобільний додаток
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok