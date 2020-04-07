В Житомирі священики причащали парафіян, незважаючи на карантин

У Житомирі на Благовіщення, 7 квітня, біля Спасо-Преображенського собору зібралися понад 60 парафіян. Вони утворили очерень до таїнства причастя, в той час, як з 6 квітня в Україні діють нові обмеження на період карантину. Про це повідомляє місцеве видання Житомир.info.

За словами журналіста видання, біля собору людей просили тримати дистанцію два метри один від одного і обов'язково надягати маски. Також просили після причастя не затримуватися. На місці були присутні екіпажі патрульної поліції.

Благовіщення в житомирському соборі. Фото: zhitomir.info

Також повідомляється, що деякі з парафіян без масок. Є й ті, хто прийшов з дітьми. Перед входом до церкви священики теж без масок, в руках тримають чашу і ложку і проводять таїнство причастя.

В патрульній поліції розповіли, що священиків попередили, що це порушення умов карантину.

"Наші екіпажі під'їхали, поспілкувалися зі священиками. Також ще раз пояснили священикам, що в таких умовах заборонено скупчення людей. Священик сказав, що церкви ніхто не закривав. Наші попередили, провели превентивні заходи і попросили, щоб люди одягли маски і почали дотримуватися дистанції. Поліцейські дочекалися, поки завершиться ця ранкова служба і причастя. Причастя закінчилося, і вони взяли все, пішли", - розповіли в патрульній поліції.

Благовіщення в Житомине в Спасо-Преображенському соборі. Фото: zhitomir.info

Як повідомляли Українські Новини, Володимирський собор провів літургію на Благовіщення у відкритому режимі з дотриманням правил карантину, а Києво-Печерська Лавра провела літургію в закритому режимі.