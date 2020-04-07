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07 апреля 2020, вторник, 09:55 593
Политика 2020-04-07T09:55:31+03:00
Українські Новини
Благовещение-2020: Киево-Печерская Лавра провела литургию в закрытом режиме

Благовещение-2020: Киево-Печерская Лавра провела литургию в закрытом режиме

Анна Рудык
Киево-Печерская Лавра, Богослужение, Благовещение, карантин в Украине

В Киево-Печерской Лавре, где зафиксировали четыре случая коронавируса, в праздник Благовещения провели литургию в закрытом режиме.

Так, в связи с распространением коронавируса, Киево-Печерская Лавра до конца карантина решила проводить все богослужения в закрытом режиме, о чем сообщила в воскресенье, 4 апреля.

"В Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме (с онлайн-трансляцией и Причащением Христовых Таин на территории рядом с храмом)", - отметили в сообщении на официальном сайте Лавры.

Как сообщали Українські Новини, в УПЦ не подтвердили четыре случая коронавируса в Киево-Печерской Лавре.

Также ПЦУ даст рекомендации, как участвовать в богослужениях во время карантина на предпасхальные праздники.

Тем временем Украинская греко-католической церковь (УГКЦ) призывает своих прихожан на Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля и в Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) 12 апреля молиться онлайн в условиях карантина.

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