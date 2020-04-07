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07 апреля 2020, вторник, 05:45 238
Lifestyle 2020-04-07T05:45:01+03:00
Українські Новини
Сегодня Благовещенье. Традиции и обычаи праздника

Сегодня Благовещенье. Традиции и обычаи праздника

Валерия Драгомирова
Традиции, Благовещение, обычаи
Благовещенье. Фото:blog.trebaonline.ru
Благовещенье. Фото:blog.trebaonline.ru

Благовещенье — день народного календаря у славян, приходящийся на 7 апреля. В этот день христианами почитается Благовещение Пресвятой Богородицы. Українські Новини расскажут о традициях и обычаях этого дня.

Праздник Благовещения занимает в годовом праздничном цикле особое место. Он оказывается одной из четырех ключевых точек года: Рождество (Коляда) — Благовещение — Иван Купала — Воздвиженье (или Усекновение) и знаменует начало летнего полугодия, пробуждение земли от зимнего сна.


В этот день, по народным верованиям, выходят из земли все укрывшиеся на зиму обитатели, все гады земные — змеи, лягушки, насекомые и т. п., а "щука хвостом лед разбивает". Все они должны будут снова скрыться на Воздвижение или Усекновение.

Считалось, что на Благовещенье прилетают птицы из вирия и приносят с собою ключи от неба. Так же, как у восточных славян Благовещение, у славян-католиков день святого Иосифа Обручника (19 марта) воспринимался как начало весны: в этот день прилетали первые птицы, бились яйцами в преддверие Пасхи, начинали пахоту и сев зелени; жители польского Поморья и белорусы приписывали этому дню начало движения вод и уход зимы.

Обычаи

Белорусы, украинцы и поляки в этот день встречали аистов. На западе Полесья (Брестская, Волынская обл.) и в примыкающем к нему районах польского Подлясья ко дню Благовещенья готовили обрядовое печенье, изображающее аиста (бусела), его лапу или ее оттиском на поверхности.

Также пекли печенья в виде бороны, серпа, плуга, косы, сошника. Печенье в основном раздавалось детям.

Поговорки и приметы

  • Как Благовещенье проведешь, так и жить будешь целый год
  • Весна от Благовещенья до Купальницы.
  • Каково Благовещенье, такова и светлая неделя.




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