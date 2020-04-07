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07 квітня 2020, вівторок, 15:56 32
Фінанси 2020-04-07T17:30:03+03:00
Українські Новини
На індексацію пенсій і "коронавірусну" тисячу хочуть виділити 20 млрд

На індексацію пенсій і "коронавірусну" тисячу хочуть виділити 20 млрд

Сергій Жолобецький
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Для індексації пенсій хочуть виділити 20 млрд
Для індексації пенсій хочуть виділити 20 млрд

Кабінет Міністрів, як і раніше, має намір запропонувати Верховній Раді збільшити дотацію Пенсійному фонду з державного бюджету на 19,681 млрд гривень до 192,258 млрд гривень.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в telegram каналі, передають Українські Новини.

У січні поточного року Кабінет Міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2020 рік з доходами у розмірі 448,6 млрд гривень і дотацією з державного бюджету на 172,6 млрд гривень.

Кабміном на даний момент змінами до держбюджету на поточний рік пропонується збільшити витрати на ПФ з 172,6 млрд гривень до 192,257599 млрд гривень.

При цьому Шмигаль сподівається, що парламент оперативно збереться і проголосує за зміни до держбюджету на поточний рік.

Як повідомляли Українські Новини, Пенсійний фонд заявляє, що для одноразової виплати 1 тис. гривень пенсіонерам, які отримують пенсію менше 5 тис. гривень, необхідно внести зміни до держбюджету і бюджету фонду.

Пенсійний фонд заявляє, що для разової виплати по 1 тис. гривень пенсіонерам, які отримують пенсію менше 5 тис. гривень, необхідно внести зміни до держбюджету і бюджету фонду.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна обіцяє своєчасну виплату пенсій і автоматичне переоформлення соціальної допомоги.

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На індексацію пенсій і "коронавірусну" тисячу хочуть виділити 20 млрд
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