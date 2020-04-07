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07 квітня 2020, вівторок, 15:39 16
Медицина 2020-04-07T17:30:04+03:00
Українські Новини
Приватним клінікам дозволено робити тести на коронавірус, - МОЗ

Приватним клінікам дозволено робити тести на коронавірус, - МОЗ

Ярина Вацяк
МОЗ, коронавірус в Україні, Covid-19, тести на коронавірус
Тести на коронавірус. Фото: facebook.com/ОП
Тести на коронавірус. Фото: facebook.com/ОП

Проводити ПЛР-тестування на наявність коронавірусу COVID-19, яких в Україні вже захворіли 1462 осіб, дозволено приватних лабораторіях і клініках, а також всім установам охорони здоров'я, які мають відповідну ліцензію та потужності.

Про цей йдеться в офіційному Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я про коронавірус.

"Вони мають звітувати про кожен випадок коронавірусної хвороби й інформувати про це регіональні заклади громадського здоров’я. Це потрібно для того, щоб усі випадки потрапляли в офіційну статистику та було проведено належне епідеміологічне розслідування", - про це під час брифінгу 7 квітня повідомив заступник Міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні коронавірусом заразилися понад 100 дітей, 34 з них — госпіталізовані.

Тим часом у Збройних силах зафіксована перша смерть від коронавірусу.Від коронавірусу померла жінка, працівниця Збройних сил однієї з військових частин з Івано-Франківської області.

Також в Олександрівській клінічній лікарні Києва помер ще один з пацієнтів з діагнозом коронавірус.

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