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07 квітня 2020, вівторок, 15:30 21
Суспільство 2020-04-07T17:15:02+03:00
Українські Новини
Володимирський собор провів літургію на Благовіщення у відкритому режимі з дотриманням правил карантину

Володимирський собор провів літургію на Благовіщення у відкритому режимі з дотриманням правил карантину

Елена Новикова
Карантин, Українська православна церква, Благовіщення, Володимирський собор, Карантин в Україні
Служба. Фото: otvetim.info
Служба. Фото: otvetim.info

Володимирський собор (Київський патріархат Української православної церкви, голова Патріарх Філарет) провів літургію на Благовіщення Пресвятої Богородиці у відкритому режимі, дотримуючись правил карантину.

Про це Українським Новинам повідомили в УПЦ КП.

"Літургія (Божественна служба) проходила у відкритому режимі, були парафіяни, але вони знаходилися на відстані 2 метрів один від одного", - сказали в УПЦ.

Служба була святковою з нагоди Благовіщення.

Про точну кількість громадян, які взяли участь у службі в УПЦ не повідомили.

Проте додали, що 100 осіб у соборі "навіть не відчувається", оскільки він величезний.

Також в УПЦ повідомили, що поліцейські приходили до собору для того, щоб перевірити дотримання карантинних заходів.

Зокрема, правоохоронці перевірили наявність масок у продавців свічок та інших церковних речей, а також наявність антисептика в соборі.

Також в УПЦ відзначили, що у Володимирському соборі скасована запивка після таїнства причастя, однак саме причастя приймається усіма членами з однієї чаші, так як це тіло і кров Господа Ісуса Христа.

Як повідомляли Українські Новини, Українська православна церква Московського патріархату вважає прийнятним варіантом в умовах карантину проводити богослужіння на Благовіщення Пресвятої Богородиці та у Вербну неділю на території церковних дворів з урахуванням безпечної відстані, яке повинні дотримуватися парафіяни.

Також ПЦУ дасть рекомендації, як брати участь у богослужіннях під час карантину на передвеликодні свята.

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