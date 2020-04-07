Володимирський собор провів літургію на Благовіщення у відкритому режимі з дотриманням правил карантину

Володимирський собор (Київський патріархат Української православної церкви, голова Патріарх Філарет) провів літургію на Благовіщення Пресвятої Богородиці у відкритому режимі, дотримуючись правил карантину. Про це Українським Новинам повідомили в УПЦ КП. "Літургія (Божественна служба) проходила у відкритому режимі, були парафіяни, але вони знаходилися на відстані 2 метрів один від одного", - сказали в УПЦ. Служба була святковою з нагоди Благовіщення. Про точну кількість громадян, які взяли участь у службі в УПЦ не повідомили. Проте додали, що 100 осіб у соборі "навіть не відчувається", оскільки він величезний. Також в УПЦ повідомили, що поліцейські приходили до собору для того, щоб перевірити дотримання карантинних заходів. Зокрема, правоохоронці перевірили наявність масок у продавців свічок та інших церковних речей, а також наявність антисептика в соборі. Також в УПЦ відзначили, що у Володимирському соборі скасована запивка після таїнства причастя, однак саме причастя приймається усіма членами з однієї чаші, так як це тіло і кров Господа Ісуса Христа. Як повідомляли Українські Новини, Українська православна церква Московського патріархату вважає прийнятним варіантом в умовах карантину проводити богослужіння на Благовіщення Пресвятої Богородиці та у Вербну неділю на території церковних дворів з урахуванням безпечної відстані, яке повинні дотримуватися парафіяни. Також ПЦУ дасть рекомендації, як брати участь у богослужіннях під час карантину на передвеликодні свята.