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02 апреля 2020, четверг, 13:49 67
Общество 2020-04-02T13:50:49+03:00
Українські Новини
ПЦУ даст рекомендации, как участвовать в богослужениях во время карантина на пасхальные праздники

ПЦУ даст рекомендации, как участвовать в богослужениях во время карантина на пасхальные праздники

Таня Войтюк
Пасха, Священный Синод, ПЦУ, карантин в Украине
Пасха дома. Фото: pixabay
Пасха дома. Фото: pixabay

В связи с тем, что в Украине усилили карантин на пасхальные праздники, Православная церковь Украины (ПЦУ) даст рекомендации священнослужителям и прихожанам, как служить и участвовать в богослужениях на Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля и в Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) 12 апреля после заседания Священного синода.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ПЦУ.

"Пока до решений синода нет рекомендаций", - сказали в ПЦУ.

Священный синод ПЦУ примет рекомендации на заседании в ближайшее время.

Точную дату проведения синода не назвали.

Как сообщали Українськi Новини, Украинская греко-католической церковь (УГКЦ) призывает своих прихожан на Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля и в Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) 12 апреля молиться онлайн в условиях карантина.

Напомним, в 2020 году православную Пасху христиане будут праздновать 19 апреля, а католики на неделю раньше - 12 апреля.

Также Президент Владимир Зеленский заявляет, что государство готовит и вскоре презентует проект "Пасха дома" в период карантина.

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