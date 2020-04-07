Феномен Миколаївської області, де немає коронавіруса, будуть вивчати, - МОЗ

Моз вивчить феномен Миколаївської області, де немає коронавіруса, тоді як по всій Україні хворих майже півтори тисячі. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що випадки підозри зареєстровані в усіх регіонах України, в той же час жодного випадку не зареєстровано у Миколаївській області.

"Тому у нас сьогодні працюють медичні бригади, до складу яких входять представники ДСНС, Моз, а також окремо працюють експерти вірусологи. Тому феномен Миколаївської області буде також детально розглянуто. Чому саме там не зареєстровані випадки", - заявив Ляшко.

Також він не виключив, що в Миколаївській області можуть бути порушені алгоритми діагностування коронавіруса.

Тим часом, МОЗ готовий проводити 30 тис. тестів на коронавірус в тиждень: як отримати направлення.

З 6 квітня Кабмін посилив карантин і заборонив людям з'являтися у громадських місцях без захисної маски, ходити по вулиці групами більше двох людина і зобов'язав українців носити з собою посвідчення особи.