Благовіщення-2020: Києво-Печерська Лавра провела літургію в закритому режимі

В Києво-Печерській Лаврі, де зафіксували чотири випадки коронавірусу, у свято Благовіщення провели літургію в закритому режимі.

Так, у зв'язку з поширенням коронавірусу, Києво-Печерська Лавра до кінця карантину вирішила проводити всі богослужіння в закритому режимі, про що повідомила в неділю, 4 квітня.

"У Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі до офіційного закінчення національного карантину богослужіння будуть відбуватися в закритому режимі (з онлайн-трансляцією і Причащанням Христових Таїн на території поруч з храмом)", - зазначили в повідомленні на офіційному сайті Лаври.

Як повідомляли Українські Новини, в УПЦ не підтвердили чотири випадки коронавірусу в Києво-Печерській Лаврі.

Також ПЦУ дасть рекомендації, як брати участь у богослужіннях під час карантину на передвеликодні свята.

Тим часом Українська греко-католицька церква (УГКЦ) закликає своїх прихожан на Благовіщення Пресвятої Богородиці 7 квітня, у Вербну неділю (Вхід Господній у Єрусалим) 12 квітня молитися онлайн в умовах карантину.