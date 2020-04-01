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01 апреля 2020, среда, 14:55 2705
Общество 2020-04-01T15:04:08+03:00
Українські Новини
УГКЦ не запретила посещать храмы, но призвала на Благовещение и в Вербное воскресенье молиться онлайн

УГКЦ не запретила посещать храмы, но призвала на Благовещение и в Вербное воскресенье молиться онлайн

Ярина Вацяк
Карантин, УГКЦ, Вербное воскресенье, Благовещение, Коронавирус
Богослужение. Фото: Salik.biz
Богослужение. Фото: Salik.biz

Украинская греко-католической церковь (УГКЦ) призывает своих прихожан на Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля и в Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) 12 апреля молится онлайн в то время, как карантин в Украине могут ужесточить.

Об этом Українським Новинам сообщили в информационном отделе УГКЦ.

"Все рекомендации и советы, которые были даны главой УГКЦ, как отправлять богослужения во время Страстной недели и Пасхи, уже соблюдаются. Молиться онлайн", - сказали в УГКЦ.

Церковь считает, что в эти и другие дни прихожанам следует воздержаться от посещения храмов из-за карантина.

При этом в УГКЦ подчеркивают, что не могут запретить гражданам посещать церковь.

"Но мы не можем запретить посещать храмы людям. Но просим молиться онлайн", - отметили в УГКЦ.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Киева Виталий Кличко призывает Кабинет Министров ввести жесткие ограничения в столице.

По данным Министерства здравоохранения, 31 марта количество выявленных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Украине увеличилось на 120 человек до 669, количество умерших от заболевания - на 4 человека до 17 по сравнению с предыдущими сутками, больше всего случаев инфицирования выявлено в Киеве -134.

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