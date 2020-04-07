Шмигаль в березні заробив в 2,5 рази більше, ніж у лютому

Заробітна плата прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за березень склала 46 тис. гривень, в той час, як в лютому йому нарахували 18 088 гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Шмыгалю в березні, становила 45 994 гривні, з них посадовий оклад - 45 994 гривень.

Сума утриманих податків становила 8 968 гривень.

Фактична сума, отримана Шмыгалем, становила 37 025 гривень.

Відповідь на запит Українських Новин.

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Верховна Рада прийняла відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і призначила новим прем'єр-міністром віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля.

Раніше повідомлялося про те, то Денис Шмигаль задекларував 3,39 млн гривень зарплати за 2019 рік, будинок і земельні ділянки.

Також Кабінет Міністрів пропонує до кінця 2020 року скоротити наполовину зарплату чиновникам, одержують більше 47 тис. гривень, та зменшити на 30% зарплату і винагороду керівникам і членам наглядових рад держпідприємств і держкомпаній.