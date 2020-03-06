Новый премьер Шмыгаль заработал за февраль 18 тысяч гривен

Заработная плата новоизбранного премьер-министра и бывшеговице-премьер-министра —министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля, которого 4 марта Верховгная Рада назначила на должность, в феврале составила 18 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Шмыгалю в феврале, составила 18 088 гривен, из них должностной оклад — 11 050 гривен, надбавка за выслугу лет - 1 326 гривен, зарплата за время командировки - 5 712 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 3 527 гривен.

Фактическая сумма, полученная Шмыгалем, составила 14 560 гривен.

Зарплата Шмигаля. Скриншот документа

Как сообщали Українські Новини, новый премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что прекращение подачи воды приведет к гуманитарной катастрофе в Крыму и предложил дать воду украинцам, которые там остались. Однако позже Шмыгаль написал на своей странице в соцсети Facebook, что возможности подавать воду в Крым до деоккупации — невозможно.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что вопрос подачи воды в Крым должен рассматриваться в качестве инструмента деоккупации полуострова.