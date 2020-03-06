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06 марта 2020, пятница, 11:36 389
Кабмин 2020-03-06T11:45:08+02:00
Українські Новини
Новый премьер Шмыгаль заработал за февраль 18 тысяч гривен

Новый премьер Шмыгаль заработал за февраль 18 тысяч гривен

Кира Молчанова
Кабинет Министров, Зарплаты, Денис Шмыгаль, Кабмин Шмыгаля
Денис Шмыгаль Фото: YouTube
Денис Шмыгаль Фото: YouTube

Заработная плата новоизбранного премьер-министра и бывшеговице-премьер-министра —министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля, которого 4 марта Верховгная Рада назначила на должность, в феврале составила 18 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Шмыгалю в феврале, составила 18 088 гривен, из них должностной оклад — 11 050 гривен, надбавка за выслугу лет - 1 326 гривен, зарплата за время командировки - 5 712 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 3 527 гривен.

Фактическая сумма, полученная Шмыгалем, составила 14 560 гривен.

Зарплата Шмигаля. Скриншот документаЗарплата Шмигаля. Скриншот документа

Как сообщали Українські Новини, новый премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что прекращение подачи воды приведет к гуманитарной катастрофе в Крыму и предложил дать воду украинцам, которые там остались. Однако позже Шмыгаль написал на своей странице в соцсети Facebook, что возможности подавать воду в Крым до деоккупации — невозможно.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что вопрос подачи воды в Крым должен рассматриваться в качестве инструмента деоккупации полуострова.

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