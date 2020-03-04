подписаться на рассылку
24.6 25.07
27.25 28.02
˟
04 марта 2020, среда, 21:15 1021
Кабмин 2020-03-04T21:15:18+02:00
Українські Новини
Что известно о новом премьере Шмыгале

Что известно о новом премьере Шмыгале

Ярина Вацяк
Премьер-министр, Отставка Кабмина, Денис Шмыгаль, Отставка Гончарука
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль

В среду, на внеочередном заседании, Верховная Рада назначила новым премьер-министром вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. Українські Новини расскажут, что известно о новом премьере. 

4 февраля 2020 года Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий.

До этого назначения с августа 2019 года Шмыгаль возглавлял Ивано-Франковскую областную государственную администрацию.

Ранее Шмыгаль был руководителем Бурштынской тепловой электростанции (Ивано-Франковская область).

До этого он работал заместителем начальника главного управления Министерства доходов и сборов во Львовской области и начальника управления экономики Львовской ОГА.

Денис Шмыгаль задекларировал 3,6 млн гривен доходов, жена Екатерина - 200 тыс. гривен и покупку Land Rover за 2018 год, свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

1,7 млн гривен доходов Шмыгаля составила зарплата на основном месте работы на Бурштынской ТЭС, 1,3 млн гривен - зарплата в "ДТЭК Востокэнерго", 555 тыс. гривен - зарплата в "ДТЭК Западэнерго".

200 тыс. гривен дохода его жены Екатерины Шмыгаль составил доход от отчуждения движимого имущества.

Наличными Шмыгаль хранит 35 тыс. долларов, а жена - 80 тыс. долларов.

На банковском счету у Шмыгаля 12 324 гривны.

В прошлом году супруга Шмыгаля приобрела автомобиль Land Rover Discovery Sport за 831 900 гривен, у самого же Шмыгаля, согласно декларации, автомобиля нет.

Из недвижимости имущества у потенциального губернатора имеется гараж во Львове и земельный участок во Львовской области.

Жена владеет жилым домом, земельным участком во Львове и нежилым помещением во Львовской области.

Как сообщали Українські Новини, "Слуга народа" инициирует внеочередное заседание Рады для рассмотрения отставки Рябошапки.

Больше новостей о: Премьер-министр Отставка Кабмина Денис Шмыгаль Отставка Гончарука

Новым премьер-министром стал Денис Шмыгаль...
Новым министром обороны стал генерал Таран. Что о ...
Новый премьер-министр Шмыгаль не будет существенно...
Фракции Порошенко и Вакарчука не голосовали за отс...
Рада утвердила новый состав Кабмина: список министров
Новым премьер-министром стал Денис Шмыгаль
Новости
Новым министром развития общин стал Алексей Чернышов: что о нем известно 22:38
При въезде в Днипро опрокинулась автоцистерна, в Николаеве улицу заблокировали застрявшие в ямах фуры 22:12
Олег Немчинов. Фото: facebook.com/oleh.nemchinov
Новый министр Кабмина Немчинов голосовал и агитировал за Порошенко и даже участвовал в праймериз его партии 22:10
Что известно о новом министре по делам ветеранов Сергее Бессарабе 22:05
Министром финансов стал Игорь Уманский: что о нем известно 21:55
больше новостей
Три кандидата отказались от постов в правительстве Шмыгаля, - СМИ 13:25
Блюда в столовой Верховной Рады
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд 18:55
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
Сильные дожди со снегом: в Украине объявили штормовое предупреждение 09:48 Карта
Коронавирус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Соцсети иронизируют над коронавирусом в Украине 12:23
больше новостей
Абонплата за газ: за каждый день просрочки украинцы будут получать огромные штрафы 06:00
Анализы заболевшего коронавирусом мужчины отправят в Лондон для проверки 15:40
Коронавирус. Фото: Рixabay
В Украине зафиксировали первый случай коронавируса 11:34 Дополнено
Выйти на пенсию смогут не все: в Украине снова ужесточат правила 05:30 Инфографика
Гончарук разрешил главам госкомпаний получать зарплату больше, чем у Трампа 16:05
больше новостей
Зеленский заявил, что плана по повышению пенсий нет
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok